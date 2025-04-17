Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
206,30
Экономия при брони: -18,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,27
Экономия при брони: -6,61 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
404,87
Экономия при брони: -12,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
266,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
273,83
Экономия при брони: -30,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
118,32
Экономия при брони: -6,88 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
279,15
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
194,12
Экономия при брони: -10,94 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
265,75
Экономия при брони: -22,69 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
258,36
Экономия при брони: -15,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
281,16
Экономия при брони: -16,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,10
Экономия при брони: -8,04 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
255,94
Экономия при брони: -8,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,60 грн