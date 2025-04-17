Винница (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
263,89
Экономия при брони: -19,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
199,02
Экономия при брони: -21,26 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
268,20
Экономия при брони: -24,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
216,80
Экономия при брони: -24,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
206,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
282,90
Экономия при брони: -22,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
124,74
Экономия при брони: -7,33 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
191,23
Экономия при брони: -13,47 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,62
Экономия при брони: -26,76 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
196,11
Экономия при брони: -18,35 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
272,84
Экономия при брони: -28,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
206,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
282,90
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
187,04
Экономия при брони: -14,47 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
255,77
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
267,85
Экономия при брони: -22,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
199,53
Экономия при брони: -21,80 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
274,11
Экономия при брони: -30,25 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
357,09
Экономия при брони: -22,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,51
Экономия при брони: -15,78 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
264,91
Экономия при брони: -21,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -28,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
206,30
Экономия при брони: -14,30 грн