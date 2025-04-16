Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
121,44
Экономия при брони: -7,01 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
197,47
Экономия при брони: -19,69 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
266,11
Экономия при брони: -21,88 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
260,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
258,42
Экономия при брони: -18,27 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
259,85
Экономия при брони: -23,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
107,29
Экономия при брони: -5,80 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
198,25
Экономия при брони: -9,78 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,23
Экономия при брони: -26,00 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
352,69
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
268,25
Экономия при брони: -24,02 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
107,26
Экономия при брони: -4,77 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
194,74
Экономия при брони: -14,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
197,12
Экономия при брони: -16,80 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
256,76
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
266,93
Экономия при брони: -22,94 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
208,70
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
126,64
Экономия при брони: -6,24 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
195,71
Экономия при брони: -15,45 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
257,46
Экономия при брони: -12,53 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
125,34
Экономия при брони: -7,03 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
185,54
Экономия при брони: -10,67 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
269,88
Экономия при брони: -25,84 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
347,89
Экономия при брони: -30,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
125,77
Экономия при брони: -5,37 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
181,90
Экономия при брони: -6,91 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
261,93
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
260,00
Экономия при брони: -23,00 грн