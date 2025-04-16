Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
180,88
Экономия при брони: -7,30 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
260,21
Экономия при брони: -8,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
271,98
Экономия при брони: -14,13 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
124,55
Экономия при брони: -7,14 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
196,18
Экономия при брони: -10,32 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,21
Экономия при брони: -19,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
199,60
Экономия при брони: -13,74 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
273,25
Экономия при брони: -23,02 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
206,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
122,29
Экономия при брони: -7,86 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
259,18
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
187,02
Экономия при брони: -9,85 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,23
Экономия при брони: -25,15 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
355,63
Экономия при брони: -27,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
127,71
Экономия при брони: -5,32 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
261,65
Экономия при брони: -16,57 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -23,00 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
282,90
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
129,97
Экономия при брони: -7,58 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,52
Экономия при брони: -26,79 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
181,55
Экономия при брони: -8,23 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
267,49
Экономия при брони: -9,64 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
196,03
Экономия при брони: -10,07 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
269,31
Экономия при брони: -24,11 грн