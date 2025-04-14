Харьков (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,98
Экономия при брони: -7,95 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
265,27
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
192,44
Экономия при брони: -13,30 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
268,91
Экономия при брони: -17,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
211,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
301,50
Экономия при брони: -36,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
128,69
Экономия при брони: -8,15 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
199,43
Экономия при брони: -13,42 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
272,72
Экономия при брони: -24,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
202,09
Экономия при брони: -8,94 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
268,79
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
205,40
Экономия при брони: -11,41 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
271,85
Экономия при брони: -16,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
273,10
Экономия при брони: -21,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
200,36
Экономия при брони: -15,02 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
272,97
Экономия при брони: -21,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
273,92
Экономия при брони: -21,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
273,41
Экономия при брони: -20,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
301,50
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
226,57
Экономия при брони: -14,76 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
270,20
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
124,04
Экономия при брони: -5,73 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
262,89
Экономия при брони: -12,24 грн