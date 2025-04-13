Киев (адрес не указан)
Доступно в 547 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
216,80
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
220,40
Экономия при брони: -26,10 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
301,50
Экономия при брони: -38,00 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
398,40
Экономия при брони: -53,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
147,30
Экономия при брони: -30,73 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
227,00
Экономия при брони: -46,65 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
302,60
Экономия при брони: -55,41 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
419,20
Экономия при брони: -90,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
142,70
Экономия при брони: -30,61 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
221,70
Экономия при брони: -47,60 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
313,60
Экономия при брони: -67,32 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
267,56
Экономия при брони: -10,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
144,20
Экономия при брони: -27,63 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
227,00
Экономия при брони: -48,70 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
313,60
Экономия при брони: -67,32 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU блистер №15
Pharmascience
121,46
Экономия при брони: -7,03 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
188,34
Экономия при брони: -10,02 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
261,83
Экономия при брони: -17,54 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
413,23
Экономия при брони: -21,99 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
196,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
193,17
Экономия при брони: -11,01 грн
Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
260,32
Экономия при брони: -14,01 грн
Йогурт капсулы 4 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
342,96
Экономия при брони: -13,09 грн