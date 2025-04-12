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Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)

Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г с насадкой-распылителем и защитным колпачком №1
Цены в Киев
от 55,60 грн
в 5 аптеках
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8215/02/01 от 22.12.2017
Международное название

Пропосол-Здоровье инструкция по применению

Состав

Фенольный гидрофобный препарат прополиса - 0,75 г

Фармакологические свойства

препарат в аэрозольной упаковке с противовоспалительным, дезинфицирующим и анальгезирующим действием для местного применения в стоматологии.

Показания Пропосол-Здоровье

катаральный гингивит и стоматит, афтозный стоматит, глоссит и другие воспалительные заболевания полости рта.

Применение Пропосол-Здоровье

аэрозолем орошают воспаленный участок слизистой оболочки 2–3 раза в сутки, а при уменьшении выраженности воспалительного процесса 1–2 раза в сутки до полного выздоровления (обычно в течение 3–7 дней).

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

не выявлены.