Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8215/02/01 от 22.12.2017
Международное название
Пропосол-Здоровье инструкция по применению
Состав
Фенольный гидрофобный препарат прополиса - 0,75 г
Фармакологические свойства
препарат в аэрозольной упаковке с противовоспалительным, дезинфицирующим и анальгезирующим действием для местного применения в стоматологии.
Показания Пропосол-Здоровье
катаральный гингивит и стоматит, афтозный стоматит, глоссит и другие воспалительные заболевания полости рта.
Применение Пропосол-Здоровье
аэрозолем орошают воспаленный участок слизистой оболочки 2–3 раза в сутки, а при уменьшении выраженности воспалительного процесса 1–2 раза в сутки до полного выздоровления (обычно в течение 3–7 дней).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
не выявлены.