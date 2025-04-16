Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
123.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 88
133.7 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
196.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
223.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Петропавловка, ул. Соборная, 17
233.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
246.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
255.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 58
287.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
341.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
351.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье