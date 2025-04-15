Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -7,70 грн
В городах рядом
Авк фарм
Славута, ул. Казацкая, 2
209.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -9,80 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
224.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Черновцы, пер. Энтузиастов, 14
225.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека
Черновцы, ул. Воробкевича Сидора, 33
225.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
227.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
458.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
58,00
Экономия при брони: -1,16 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
463.9 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Каштановая, 7
473.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
476.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
478.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 58
555.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
581.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
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Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье