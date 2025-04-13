Киев
Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)

Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
62,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
56,20 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
58,00
Экономия при брони: -1,16 грн
56,84 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
55,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
11.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -13,30 грн
56,20 грн
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
73,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
90.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
51,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -1,00 грн
64,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
45,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
47,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
250.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
56,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
256.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,50 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
260.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
47,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
274.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
52,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -9,80 грн
52,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,35
Экономия при брони: -0,01 грн
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
351.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
56,92 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,35 грн
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