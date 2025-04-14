Киев
Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)

Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
66,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
66,80 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
56,92 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -1,00 грн
64,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
369.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
56,91 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
54,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -6,00 грн
59,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Воробкевича Сидора, 33
407.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
66,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, пер. Энтузиастов, 14
407.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
66,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
422.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
52,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
427.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -9,80 грн
52,70 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
428.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
51,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
55,60 грн
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