Пропосол-Здоровье (Proposol-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
369.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека
Черновцы, ул. Воробкевича Сидора, 33
407.5 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Черновцы, пер. Энтузиастов, 14
407.6 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
422.0 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
427.8 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 58
428.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Корпорация Здоровье