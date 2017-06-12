применение препарата в период беременности оправдано лишь в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Не рекомендуется применение препарата у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Клинические данные об эффективности и безопасности применения у детей отсутствуют, поэтому Беллалгин не следует назначать пациентам младше 14 лет.