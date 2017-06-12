Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОМБИНАЦИИ С АНАЛЬГЕТИКАМИБелладонна и ее производные в комбинации с анальгетикамиСумма алкалоидов красавки в комбинации с анальгетикамиБеллалгин (Bellalginum)

Беллалгин (Bellalginum) (60376) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Беллалгин (Bellalginum)
Цена в городе Киев
от 45,64 грн
Без рецепта
10 шт от 45,64 грн
В наличии в 429 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A03D B02** Сумма алкалоидов красавки в комбинации с анальгетиками
Регистрационное удостоверение
UA/6226/01/01 от 12.06.2017

Беллалгин инструкция по применению

Фармакологические свойства

благодаря М-холинолитическому действию экстракта красавки препарат снижает тонус и двигательную активность гладких мышц ЖКТ и других органов, уменьшает секрецию экзокринных желез. Анальгезирующее действие препарата обусловлено эффектами метамизола натрия и местного анестетика — бензокаина. Натрия гидрокарбонат нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке.

Показания Беллалгин

диспептические явления (изжога, отрыжка, боль в эпигастральной области, кишечная колика) при гиперацидном (с повышенной кислотностью желудочного сока) гастрите; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; желчнокаменной болезни; спастическом колите.

Применение Беллалгин

Беллалгин предназначен для кратковременной симптоматической терапии, поэтому длительность его применения устанавливают индивидуально. Если симптомы заболевания не проходят в течение 3–5 дней, необходимо пересмотреть тактику лечения. Препарат применяют внутрь по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после еды. Высшие дозы для взрослых: разовая — 3 таблетки, суточная — 10 таблеток.

Противопоказания

повышенная чувствительность к ингредиентам препарата, глаукома, хронические заболевания печени и почек, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, угнетение кроветворения, нейтропения, период беременности, возраст до 14 лет.

Побочные эффекты

в рекомендуемой дозе препарат обычно хорошо переносится, однако возможны следующие побочные эффекты.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, жажда, запор.
Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз (обусловленные входящим в состав препарата метамизолом натрия).
Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: головокружение, слабость, головная боль, расстройства сна, возбуждение.
Со стороны органа зрения: возможен мидриаз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможна тахикардия.

Особые указания

применение препарата в период беременности оправдано лишь в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Не рекомендуется применение препарата у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Клинические данные об эффективности и безопасности применения у детей отсутствуют, поэтому Беллалгин не следует назначать пациентам младше 14 лет.

Взаимодействия

эффект метамизола натрия усиливают кодеин, блокаторы Н2-рецепторов и пропранолол.
Одновременное назначение с другими ненаркотическими анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, гормональными контрацептивами и аллопуринолом может привести к усилению токсических эффектов. Метамизол, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемизирующие препараты, непрямые антикоагулянты, ГКС и индометацин, повышает их активность.

Передозировка

усиливаются проявления побочных эффектов.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.

Беллалгин
Беллалгин таблетки блистер в пачке, №10
от 45,64 грн
В наличии в 429 аптеках
Цены в аптеках
Беллалгин
Беллалгин таблетки блистер в пачке, №10
от 45,64 грн
Забронировать
Забронировать