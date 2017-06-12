Беллалгин (Bellalginum) (60376) - инструкция по применению ATC-классификация
Беллалгин инструкция по применению
Фармакологические свойства
благодаря М-холинолитическому действию экстракта красавки препарат снижает тонус и двигательную активность гладких мышц ЖКТ и других органов, уменьшает секрецию экзокринных желез. Анальгезирующее действие препарата обусловлено эффектами метамизола натрия и местного анестетика — бензокаина. Натрия гидрокарбонат нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке.
Показания Беллалгин
диспептические явления (изжога, отрыжка, боль в эпигастральной области, кишечная колика) при гиперацидном (с повышенной кислотностью желудочного сока) гастрите; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; желчнокаменной болезни; спастическом колите.
Применение Беллалгин
Беллалгин предназначен для кратковременной симптоматической терапии, поэтому длительность его применения устанавливают индивидуально. Если симптомы заболевания не проходят в течение 3–5 дней, необходимо пересмотреть тактику лечения. Препарат применяют внутрь по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после еды. Высшие дозы для взрослых: разовая — 3 таблетки, суточная — 10 таблеток.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ингредиентам препарата, глаукома, хронические заболевания печени и почек, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, угнетение кроветворения, нейтропения, период беременности, возраст до 14 лет.
Побочные эффекты
в рекомендуемой дозе препарат обычно хорошо переносится, однако возможны следующие побочные эффекты.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, жажда, запор.
Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз (обусловленные входящим в состав препарата метамизолом натрия).
Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: головокружение, слабость, головная боль, расстройства сна, возбуждение.
Со стороны органа зрения: возможен мидриаз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможна тахикардия.
Особые указания
применение препарата в период беременности оправдано лишь в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Не рекомендуется применение препарата у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Клинические данные об эффективности и безопасности применения у детей отсутствуют, поэтому Беллалгин не следует назначать пациентам младше 14 лет.
Взаимодействия
эффект метамизола натрия усиливают кодеин, блокаторы Н2-рецепторов и пропранолол.
Одновременное назначение с другими ненаркотическими анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, гормональными контрацептивами и аллопуринолом может привести к усилению токсических эффектов. Метамизол, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемизирующие препараты, непрямые антикоагулянты, ГКС и индометацин, повышает их активность.
Передозировка
усиливаются проявления побочных эффектов.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.