Одесса (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Одесса
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,89
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,17
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,72
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,28
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,70
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,18
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,48
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,62
Экономия при брони: -2,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,89
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,43
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,36
Экономия при брони: -3,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"