Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,74
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,41
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,74
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,58
Экономия при брони: -8,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,14
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,99
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,93
Экономия при брони: -2,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,72
Экономия при брони: -2,67 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,16
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,65
Экономия при брони: -14,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"