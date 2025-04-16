Николаев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,27
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,48
Экономия при брони: -4,44 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,39
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,96
Экономия при брони: -10,63 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,95
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,41
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,44
Экономия при брони: -10,11 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,33
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,40
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,95
Экономия при брони: -2,38 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,56
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,15
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,25
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,95
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,25
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,49
Экономия при брони: -6,29 грн