Харьков (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,55
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,64
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,19
Экономия при брони: -10,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,72
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,86
Экономия при брони: -14,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,33
Экономия при брони: -6,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,70
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,04
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,56
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,02
Экономия при брони: -14,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,54
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,87
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,57
Экономия при брони: -12,39 грн