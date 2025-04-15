Львов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,90
Экономия при брони: -3,15 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,71
Экономия при брони: -5,65 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,99
Экономия при брони: -13,34 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,26
Экономия при брони: -3,44 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,40
Экономия при брони: -4,50 грн