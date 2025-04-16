Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,32
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,00
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,74
Экономия при брони: -4,53 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,13
Экономия при брони: -3,86 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,17
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,04
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,91
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,72
Экономия при брони: -2,91 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,25
Экономия при брони: -5,98 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -6,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,70
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Беллалгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,24
Экономия при брони: -5,75 грн