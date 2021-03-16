Диклофенак-Здоровье ультра (Diclofenak-Zdorovye ultra) (59243) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклофенак-Здоровье ультра инструкция по применению
Фармакологические свойства
противовоспалительное, анальгетическое, противоревматическое средство. Механизм действия обусловлен угнетением биосинтеза простагландинов путем ингибирования ЦОГ, уменьшением образования кининов и других медиаторов воспаления и боли, стабилизирующим влиянием на лизосомальные мембраны. При ревматических заболеваниях уменьшает отек, гиперемию и боль в состоянии покоя и при движении, утреннюю скованность и припухлость суставов, улучшая их функциональную способность. При послеоперационных и травматических повреждениях быстро уменьшает выраженность боли и явления воспаления в области нанесения препарата, способствует рассасыванию посттравматической гематомы.
Диметилсульфоксид и эфирное мятное масло, входящие с состав геля Диклофенак-Здоровье Форте, повышают противовоспалительное и анальгезирующее действие препарата.
Диклофенак при наружном применении хорошо проникает через кожу, концентрируясь преимущественно в очаге воспаления и синовиальной жидкости. Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Метаболизируется в печени. Выводится почками (около 65%) и с желчью (около 35%) в виде неактивных соединений с глюкуроновой и серной кислотами; менее 1% экскретируется в неизмененном виде.
Показания Диклофенак-Здоровье ультра
ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, острый подагрический, инфекционный, псориатический и травматический артрит, остеоартроз, бурсит, тендовагинит, радикулит, тромбофлебит, невралгия, миалгия; симптоматическое лечение заболеваний, сопровождающихся воспалением и болью.
Применение Диклофенак-Здоровье ультра
ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВЬЕ УЛЬТРА применяют наружно.
Спрей.
Следует нанести необходимое количество препарата на кожу в месте поражения. В зависимости от размера обрабатываемой поверхности кожи необходимо сделать 2-3 нажатия на распылитель (0,8-1,2 мл спрея, что соответствует 32-48 мг диклофенака натрия). Препарат следует наносить 3 раза в сутки с одинаковыми интервалами.
Разовая доза 1,2 мл (3 нажатия) препарата не должна быть превышена. Максимальная суточная доза составляет 9 нажатий (3,6 мл спрея, что соответствует 144 мг диклофенака натрия).
Препарат следует осторожно втирать в кожу, после чего необходимо тщательно вымыть руки, кроме тех случаев, когда они являются местом лечения.
Гель.
Взрослым и детям старше 12 лет гель наносят тонким слоем 3-4 раза в сутки, слегка втирая в кожу.
Количество препарата зависит от размера пораженной зоны (так, 2-4 г геля, по объему соответствует размеру вишни или грецкого ореха, достаточно для нанесения на участок площадью 400-800 см2).
Псле аппликации препарата следует вымыть руки.
Подолжительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от показаний и эффективности терапии, которую следует определять не реже чем через 2 недели после начала лечения.
Пепарат не следует применять более 14 дней подряд при патологии мягких тканей или более 21 дня при артрите.
Пациенты пожилого возраста: не требуется коррекции дозы препарата.
Противопоказания
эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, БА, нарушения кроветворения, гиперчувствительность к компонентам препарата, период беременности и кормления грудью, детям в возрасте младше 14 лет.
Побочные эффекты
возможны явления местного раздражения кожи: зуд, гиперемия, жжение, сыпь.
Особые указания
препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая его попадания на поврежденную поверхность, открытые раны, в глаза и на слизистую оболочку. После аппликации препарата необходимо вымыть руки, если эта область не подвергается лечению.
Применение геля можно совмещать с приемом диклофенака натрия в таблетках в суточной дозе, не превышающей 75 мг.
С осторожностью назначают гель пациентам с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, БА, ринитом, полипами слизистой оболочки носа, с нарушениями функции печени, почек, системы кроветворения, при сочетанном применении других НПВП.
Взаимодействия
взаимодействие с другими лекарственными средствами при наружном использовании геля не установлено. Однако необходимо учитывать, что диклофенак натрия может потенцировать специфические эффекты, в том числе ульцерогенное действие ГКС, повышать концентрацию дигоксина и лития в крови, ослаблять эффект тиазидных диуретиков и фуросемида. Терапевтическая эффективность при применении с салицилатами снижается, при этом усиливается ульцерогенное действие на слизистую оболочку желудка. При использовании одновременно с антикоагулянтами следует контролировать состояние системы свертывания крови.
Передозировка
при нанесении геля на большие участки кожи или при превышении рекомендованных доз возможны системные побочные эффекты, характерные для диклофенака натрия и других НПВП: диспепсия, тошнота, боль в эпигастральной области, головная боль, головокружение, сонливость, бронхоспазм.
Лечение: снижение дозы или отмена препарата, симптоматическая терапия.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.