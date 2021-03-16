ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВЬЕ УЛЬТРА применяют наружно.

Спрей.



Следует нанести необходимое количество препарата на кожу в месте поражения. В зависимости от размера обрабатываемой поверхности кожи необходимо сделать 2-3 нажатия на распылитель (0,8-1,2 мл спрея, что соответствует 32-48 мг диклофенака натрия). Препарат следует наносить 3 раза в сутки с одинаковыми интервалами.



Разовая доза 1,2 мл (3 нажатия) препарата не должна быть превышена. Максимальная суточная доза составляет 9 нажатий (3,6 мл спрея, что соответствует 144 мг диклофенака натрия).



Препарат следует осторожно втирать в кожу, после чего необходимо тщательно вымыть руки, кроме тех случаев, когда они являются местом лечения.



Гель.

Взрослым и детям старше 12 лет гель наносят тонким слоем 3-4 раза в сутки, слегка втирая в кожу.



Количество препарата зависит от размера пораженной зоны (так, 2-4 г геля, по объему соответствует размеру вишни или грецкого ореха, достаточно для нанесения на участок площадью 400-800 см2).



Псле аппликации препарата следует вымыть руки.



Подолжительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от показаний и эффективности терапии, которую следует определять не реже чем через 2 недели после начала лечения.



Пепарат не следует применять более 14 дней подряд при патологии мягких тканей или более 21 дня при артрите.



Пациенты пожилого возраста: не требуется коррекции дозы препарата.

