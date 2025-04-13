Диклофенак-Здоровье ультра (Diclofenak-Zdorovye ultra)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -7,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
139,80
Экономия при брони: -30,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
135,76
Экономия при брони: -25,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
116,20
Экономия при брони: -24,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
135,76
Экономия при брони: -29,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
135,39
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн