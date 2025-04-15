Диклофенак-Здоровье ультра (Diclofenak-Zdorovye ultra)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
191,10
Экономия при брони: -27,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
177,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
189,70
Экономия при брони: -25,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
186,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
115,50
Экономия при брони: -3,80 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
177,40
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн