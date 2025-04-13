Диклофенак-Здоровье ультра (Diclofenak-Zdorovye ultra)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
186,00
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
211,10 грн