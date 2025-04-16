Диклофенак-Здоровье ультра (Diclofenak-Zdorovye ultra)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
188,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный 40 мг/мл флакон стеклянный с клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорация Здоровье
128,70 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Диклофенак-Здоровье ультра гель 50 мг/г туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
169,40 грн