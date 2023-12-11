решение о назначении препарата Дровелис следует принимать с учетом индивидуальных факторов риска у женщины, имеющихся на момент назначения, в том числе факторов риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), а также риска ВТЭ, связанного с приемом препарата Дровелис, по сравнению с другими комбинированными гормональными контрацептивами (КГК) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Предупреждения

При наличии каких-либо состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Дровелис перед принятием решения о начале его приема.

В случае обострения или при первых проявлениях любых из указанных состояний или факторов риска женщинам рекомендуется обратиться к врачу и определить необходимость прекращения приема препарата Дровелис. Все приведенные ниже данные основаны на эпидемиологических данных, полученных при применении КГК, содержащих этинилэстрадиол. Дровелис содержит эстетрол. Поскольку пока отсутствуют эпидемиологические данные относительно КГК, содержащих эстетрол, предупреждения считаются применимыми к препарату Дровелис. В случае подозреваемой или подтвержденной АТЕ или ВТЭ следует прекратить применение КГК. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную негормональную адекватную контрацепцию из-за тератогенного влияния антикоагулянтов (кумарины).

Циркуляторные нарушения

Риск возникновения ВТЭ .

На фоне применения любого КГК повышается риск развития ВТЭ по сравнению с таковым при отсутствии применения. Применение препаратов, содержащих низкие дозы этинилэстрадиола (<50 мкг этинилэстрадиола) в сочетании с левоноргестрелом, норгестиматом или норэтистероном, ассоциируются с самым низким риском развития ВТЭ. Пока неизвестно, как риск при применении препарата Дровелис соотносится с этим сниженным риском. Решение о применении любого препарата, который не относится к группе препаратов с наименьшим риском развития ВТЭ, должно быть принято только после обсуждения с женщиной. Необходимо убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, связанный с применением КГК, степень влияния имеющихся у нее факторов риска на уровень этого риска и тот факт, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения препарата. По некоторым данным риск ВТЭ может возрастать при возобновлении применения КГК после перерыва продолжительностью 4 недели и более. У женщин, которые не применяют КГК и не являются беременными, частота возникновения ВТЭ составляет примерно 2 случая на 10 000 женщин в год. Однако у любой отдельно взятой женщины уровень риска может быть значительно выше в зависимости от имеющихся у нее основных факторов риска.

Эпидемиологические исследования у женщин, использующих низкие дозы (<50 мкг этинилэстрадиола) комбинированных гормональных контрацептивов, показали, что из 10 000 женщин примерно у 6–12 разовьется ВТЭ в течение 1-го года. Установлено, что из 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащие этинилэстрадиол и дроспиренон, у 9–12 женщин разовьется ВТЭ в течение 1-го года. Это сравнивается с показателем примерно 6 пациенток на 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащие левоноргестрел.

Пока неизвестно, как риск развития ВТЭ при приеме КГК, содержащей эстетрол и дроспиренон, сравнивается с риском при применении КГК с низкими дозами левоноргестрела. Количество случаев ВТЭ за год при применении низкодозовых КГК было меньше, чем обычно ожидается в течение беременности или в послеродовой период.

ВТЭ может приводить к летальному исходу в 1–2% случаев.

Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например артериях и венах печени, почек, сетчатки или мезентериальных сосудах, у женщин, применяющих КГК.

Симптомы ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА) .

В случае возникновения нижеуказанных симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о том, что она принимает КГК.

Симптомы ТГВ могут включать:

- односторонний отек ноги и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;

- боль или повышенную чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;

- ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.

Симптомы ТЕЛА могут включать:

- внезапную одышку невыясненной этиологии или учащенное дыхание;

- внезапное начало кашля, который может сопровождаться кровохарканьем;

- внезапная боль в грудной клетке;

- предобморочное состояние или головокружение;

- быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно оценены как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).

Другие признаки окклюзии сосудов могут включать внезапную боль, отек и незначительное посинение конечности.

При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может быть нечеткость зрения, которая не сопровождается болевыми ощущениями и может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.

Риск развития ATE

Эпидемиологические исследования показали, что применение любых КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (например ТИА, инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут приводить к летальному исходу.

Факторы риска развития АТЕ

При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска. Препарат Дровелис противопоказан, если у женщины есть один серьезный или множественные факторы риска развития ATE, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития АТЕ. КГК не следует назначать, если соотношение польза/риск является неблагоприятным (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Симптомы ATE

В случае возникновения нижеуказанных симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.

Симптомами цереброваскулярного расстройства могут быть:

- внезапное онемение или слабость лица, рук или ног, особенно одностороннее;

- внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

- внезапная спутанность сознания, нарушение речи или понимания;

- внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза;

- внезапная сильная или длительная головная боль без определенной причины;

- потеря сознания или обморок с судорогами или без них.

Временность симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА).

Симптомами инфаркта миокарда (ИМ) могут быть:

- боль, дискомфорт, давление, тяжесть, ощущение сжатия или распирания в груди, руке или за грудиной;

- дискомфорт с иррадиацией в спину, челюсть, горло, руку, желудок;

- ощущение переполненности желудка, нарушение пищеварения или удушье;

- усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;

- чрезвычайная слабость, беспокойство или одышка;

- быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Опухоли

Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КГК, содержащих этинилэстрадиол (>5 лет). Однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение и другие факторы, в частности инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Применение КГК в высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) снижает риск рака эндометрия и яичников. Остается подтвердить, могут ли эти данные касаться и КГК, содержащих эстетрол.

Метаанализ данных 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КГК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания применения КГК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, которые применяют сейчас или недавно применяли КГК, является незначительным относительно уровня общего риска рака молочной железы. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, которые когда-либо принимали КГК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КГК. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КГК, так и биологическим действием КГК или сочетанием обоих факторов.

В единичных случаях у женщин, применяющих КГК, содержащие этинилэстрадиол, наблюдались доброкачественные, а еще реже - злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли вызывали опасное для жизни внутрибрюшное кровотечение. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих КГК.

Гепатит С

Во время клинических исследований с участием пациентов, которые проходили курс лечения вирусного гепатита С (ВГС) с помощью лекарственных средств, содержащих омбітасвір/паритапревір/ ритонавир и дасабувір, с рибавирином или без него, было отмечено значительное повышение уровня АлАТ, что превышало верхнюю границу нормы в 5 раз. Кроме того, рост АлАТ наблюдали у пациентов, которые применяли глекапревір/пібрентасвір или софосбувір/велпатасвір/воксилапревір одновременно с лекарственными средствами, содержащими этинилэстрадиол, такими как КГК. У женщин, принимавших лекарственные средства, содержащие эстрогены, отличные от этинилэстрадиола, повышение АлАТ было подобным тем женщинам, которые не принимали эстрогенов; однако из-за ограниченного количества женщин, принимающих эти другие эстрогены, необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с комбинированной терапией лекарственными средствами омбітасвір/паритапревір/ритонавир и дасабувір с рибавирином или без него, а также при одновременном применении с глекапревіром/пібрентасвіром или софосбувіром/велпатасвіром/воксилапревіром. Смотрите также раздел ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Медицинское обследование/консультация.

Перед началом или возобновлением приема препарата Дровелис рекомендуется собрать полный медицинский анамнез (включая семейный анамнез) и исключить беременность. Следует измерить АД, провести объективное исследование, принимая во внимание противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Важно обратить внимание женщин на риск возникновения венозного и артериального тромбоза, включая риск, связанный с применением препарата Дровелис, по сравнению с риском при применении других КГК в отношении симптомов ВТЭ и АТЕ, а также на известные факторы риска и действия в случае подозрения на тромбоз.

Необходимо, чтобы пациентка внимательно прочитала инструкцию по медицинскому применению и придерживалась указанных в ней рекомендаций. Частота и характер осмотров должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.

Следует предупредить, что пероральные контрацептивы не защищают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и/или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и других заболеваний, передающихся половым путем.

Снижение эффективности Эффективность КГК может снижаться в случае пропуска приема таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ), расстройств желудочно-кишечного тракта во время применения розовых активных таблеток (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или одновременного приема других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Контроль цикла

При применении КГК могут наблюдаться нерегулярные кровотечения (кровянистые выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых месяцев применения препарата. Поэтому оценка нерегулярных кровотечений может иметь значение только после трех циклов адаптации. Нерегулярные кровотечения или кровомазання возникали у 14–20% женщин при применении препарата Дровелис. В большинстве из этих случаев наблюдалось кровомазання.

Если нерегулярные кровотечения продолжаются или случаются после нескольких нормальных циклов, нужно рассмотреть вопрос о негормональные причины и провести соответствующие диагностические мероприятия (в случае необходимости - кюретаж) для исключения злокачественных новообразований или беременности.

У некоторых женщин (6-8%) может не наступить кровотечение отмены во время приема таблеток плацебо. Если прием препарата Дровелис происходил согласно указаниям, описанным в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, беременность маловероятна. Однако, если прием препарата Дровелис происходил нерегулярно или если кровотечения отмены отсутствуют в течение двух циклов, перед продолжением применения необходимо исключить беременность.

Лабораторные исследования

Применение контрацептивных стероидов может влиять на результаты отдельных лабораторных анализов, включая биохимические показатели функции печени, щитовидной железы, функции надпочечников и почек; а также уровень (транспортных) белков плазмы крови, таких как кортикостероїдзв’язувальний глобулин (КЗГ) и фракции липидов/липопротеинов; показатели углеводного обмена и показатели свертываемости крови и фибринолиза. Изменения обычно происходят в пределах нормальных значений лабораторных показателей. Дроспиренон вызывает повышение активности ренина плазмы крови и альдостерона плазмы крови, обусловленное его слабой антиминералокортикоидной активностью.

Вспомогательные вещества

Это лекарственное средство содержит лактозу.

Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность . Препарат Дровелис не показан к применению в период беременности. В случае наступления беременности во время применения препарата Дровелис его прием необходимо прекратить немедленно. Существует ограниченное количество данных по применению препарата Дровелис беременными женщинами.

Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Учитывая опыт применения животным нельзя исключить вредное влияние гормонального действия активных веществ.

При возобновлении применения препарата Дровелис следует учитывать повышение риска развития ВТЭ в послеродовой период (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью . Небольшие количества контрацептивных стероидов и/или их метаболитов могут проникать в грудное молоко во время применения КГК. Эти количества могут повлиять на ребенка.

КГК могут влиять на кормление грудью, поскольку под их влиянием может уменьшаться количество грудного молока, а также изменяться его состав. Поэтому применение КГК не следует рекомендовать до тех пор, пока женщина не прекратит полностью грудное вскармливание, а женщинам, желающим кормить грудью, следует предложить альтернативный метод контрацепции.

Фертильность . Препарат Дровелис показан для пероральной контрацепции. Информацию о восстановлении фертильности см. в разделе Фармакодинамика.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат Дровелис не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управления транспортными средствами и другими механизмами.