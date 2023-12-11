Дровелис (Drovelis®) (572270) - инструкция по применению ATC-классификация
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Дровелис инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Дровелис содержит эстроген эстетрол и прогестаген дроспиренон. Эстетрол-это эстроген, который вырабатывается печенью плода человека только во время беременности. Эстетрол демонстрирует антигонадотропную активность, характеризующуюся дозозависимым снижением уровней сывороточного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Прогестаген дроспиренон проявляет прогестагенные, антигонадотропные, антиандрогенные и умеренные антиминералокортикоидные свойства и не имеет эстрогенной, глюкокортикоидной или антиглюкокортикоидной активности. Эти свойства фармакологически схожи со свойствами природного гормона прогестерона. Противозачаточный эффект препарата Дровелис основывается на взаимодействии различных факторов, важнейшим из которых является угнетение овуляции.
Клиническая эффективность и безопасность Во всем мире было проведено два клинических исследования, одно основное исследование в ЕС и России и поддерживающее исследование в США, с участием женщин в возрасте от 16 до 50 лет в течение 13 циклов в течение 1 года. В основном исследовании, которое проводилось в ЕС и России на основе 14759 циклов, без учета циклов со вспомогательной контрацепцией и циклов без половой активности, были установлены следующие индексы Перля у женщин в возрасте 18-35 лет:
контрацептивные неудачи: 0,26 (верхняя граница 95%, доверительный интервал 0,77);
контрацептивные неудачи + ошибки со стороны пациенток: 0,44 (верхний предел 95%, доверительный интервал 1,03).
Исследование в США выявило более высокие индексы Перля, чем было установлено в исследовании, которое проводилось в ЕС и России. Известно, что индексы Перля в исследованиях, проведенных в США, выше, чем указано в исследованиях, которые проводились в ЕС, но причина этого расхождения неизвестна.
В рандомизированном открытом исследовании у 97% женщин из группы применения препарата Дровелис восстановилась овуляция к концу следующего после лечения цикла.
Гистологию эндометрия после 13 циклов лечения исследовали в подгруппе (n = 108) в одном клиническом исследовании. Отклонений от нормы не выявлено.
Фармакокинетика. Эстетрол
Всасывание. Эстетрол быстро всасывается после приема. После применения препарата Дровелис средняя Cmax эстетрола в плазме крови составляет 17,9 нг/мл и достигается через 0,5-2 ч после однократного приема. Общая экспозиция эстетрола не изменяется при приеме пищи. Cmax эстетрола снижается примерно на 50% после приема пищи.
Распределение. Эстетрол не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Эстетрол умеренно связывается с белками плазмы крови человека (от 45,5 до 50,4%) и сывороточным альбумином человека (58,6%) и слабо связывается с альфа-гликопротеином человека (11,2%). Эстетрол равномерно распределяется между эритроцитами и плазмой крови.
Исследования in vitro показали, что эстетрол является субстратом для транспортеров Р-гликопротеина (P-gp) и белка резистентности рака молочной железы (BCRP). Однако маловероятно, что одновременное применение препаратов, которые влияют на активность P-gp и BCRP, приведет к клинически значимому лекарственному взаимодействию с эстетролом.
Биотрансформация. После перорального приема эстетрол подвергается интенсивному метаболизму фазы 2 с образованием глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Два основных метаболита - эстетрол-3-глюкуронид и эстетрол-16-глюкуронид — имеют незначительную эстрогенную активность. Доминирующей изоформой УДФ-глюкуронилтрансферазы (UGT) является UGT2B7, участвующий в биотрансформации эстетрола в прямой глюкуронид. Эстетрол подвергается сульфатации, в основном с помощью специфической эстрогенсульфотрансферазы (SULT1E1).
Выведение. Терминальный T½ эстетрола составлял приблизительно 24 ч в условиях равновесного состояния.
После однократного приема 15 мг перорального раствора [14C]-эстететрола примерно 69% общей радиоактивности было обнаружено в моче и 21,9% в кале.
Линейность/нелинейность. При введении препарата Дровелис в 1–5-кратной дозе уровни эстетрола в плазме не демонстрируют каких-либо существенных отклонений от пропорциональной дозы после однократного введения, а также в равновесном состоянии.
Равновесное состояние. Равновесное состояние достигается через 5 дней. Cmax эстетрола составляет примерно 17,9 нг/мл и достигается через 0,5-2 ч после приема дозы. Средняя концентрация в плазме крови составляет 2,46 нг/мл. Накопление очень ограничено: AUC в равновесном состоянии на 60% больше, чем после однократной дозы.
Дроспиренон Всасывание. Дроспиренон быстро и почти полностью всасывается. После приема препарата Дровелис Cmax составляет примерно 48,7 нг/мл и достигается примерно через 1–3 ч после многократного приема. Биодоступность составляет от 76 до 85%. Общая экспозиция дроспиренона не зависит от приема пищи до/после приема таблеток Дровелис. Распределение. Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином и не связывается с ГЗСГ или кортикостероидсвязывающим глобулином (КЗГ). Лишь 3-5% общей концентрации активного вещества в плазме крови представлено в виде свободного стероида. Средний кажущийся объем распределения дроспиренона составляет 3,7 ± 1,2 л/кг.
Биотрансформация. После перорального приема дроспиренон интенсивно метаболизируется. Основными метаболитами в плазме крови является кислотная форма дроспиренона, образующаяся при раскрытии лактонового кольца, и 4,5-дигидродроспиренона-3-сульфат, образующийся в результате восстановления и последующей сульфатации. Дроспиренон также подвергается окислительному метаболизму, который катализируется цитохромом CYP 3A4.
Выведение. После перорального приема препарата Дровелис уровень дроспиренона в плазме крови снижается с конечным Т½ приблизительно 34 ч. Скорость метаболического клиренса дроспиренона в плазме крови составляет 1,5 ± 0,2 мл/мин/кг. Дроспиренон в неизмененном виде выводится только в следовых количествах. Метаболиты дроспиренона выводятся с калом и мочой в соотношении выведения примерно от 1,2 до 1,4. Т½ выведения метаболита с мочой и калом составляет примерно 40 ч.
Линейность/нелинейность. При введении в дозе 3–15 мг уровни дроспиренона в плазме крови не демонстрируют каких-либо существенных отклонений от пропорциональной дозы после однократного введения, а также в равновесном состоянии. Равновесное состояние достигается через 10 дней. Cmax дроспиренона составляет примерно 48,7 нг/мл и достигается примерно через 1-3 ч после приема дозы. Средняя концентрация в равновесном состоянии в течение 24-часового периода дозирования составляет примерно 22 нг/мл. Накопление очень ограничено, при этом суточная AUC в равновесном состоянии на 80% выше, чем после однократной дозы.
Особые группы пациентов
Нарушение функции почек. Исследований влияния заболевания почек на фармакокинетику эстетрола не проводили. В исследовании, проведенном с применением только дроспиренона в дозе 3 мг, вводили перорально в течение 14 дней, стабильные уровни дроспиренона в плазме крови у женщин с легкой почечной недостаточностью (клиренс креатинина (CLcr) 50–80 мл/мин) были сопоставимы с таковыми у женщин с нормальной функцией почек. Уровни дроспиренона в плазме крови были в среднем на 37% выше у женщин с умеренной почечной недостаточностью (CLcr 30–50 мл/мин) по сравнению с таковыми у женщин с нормальной функцией почек.
Нарушение функции печени. Исследований влияния заболевания печени на фармакокинетику эстетрола не проводили. В исследовании с применением однократной дозы пероральный клиренс дроспиренона (CL/F) уменьшился примерно на 50% у добровольцев с умеренной печеночной недостаточностью по сравнению с добровольцами с нормальной функцией печени.
Педиатрическая популяция. Фармакокинетика эстетрола и дроспиренона у детей после менархе (в возрасте до 16 лет) после приема препарата Дровелис не исследовалась.
Другие особые группы населения Этнические группы. Клинически значимых различий в фармакокинетике эстетрола или дроспиренона между женщинами японской национальности и представительницами европеоидной расы после однократного приема препарата Дровелис не наблюдали.
Показания Дровелис
для пероральной контрацепции.
Применение Дровелис
Дозировка
Как принимать препарат Дровелис. Следует принимать 1 таблетку в сутки в течение 28 дней подряд. Таблетки необходимо принимать ежедневно примерно в одно и то же время, в случае необходимости запивая небольшим количеством жидкости, в порядке, указанном на блистерной упаковке. Каждая упаковка начинается с 24 розовых активных таблеток, а затем продолжается 4 белыми таблетками плацебо. Каждую следующую упаковку начинают на следующий день после последней таблетки предыдущей упаковки. Предоставляются стикеры с обозначением семи дней недели, соответствующий стикер с указанным днем недели следует наклеить на блистер как индикатор того, когда была принята первая таблетка.
Кровотечение отмены обычно начинается на 2-3 день после начала приема белых таблеток плацебо и может не закончиться до начала приема таблеток из следующей упаковки (см. подраздел Контроль цикла в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Как начать прием препарата Дровелис
Если в предыдущий месяц гормональную контрацепцию не проводили
Прием таблеток следует начинать в первый день естественного менструального цикла (то есть в первый день менструального кровотечения), при этом дополнительные меры контрацепции не нужны.
Если первая таблетка принята на 2-5 день менструального цикла, лекарственное средство будет эффективным только после первых 7 последовательных дней приема розовых активных таблеток. Поэтому в течение первых 7 дней необходимо дополнительно использовать надежный барьерный метод контрацепции, например презерватив. Перед началом приема препарата Дровелис следует исключить возможность беременности.
Переход с КГК (комбинированные пероральные контрацептивы (КПК), вагинальное кольцо или трансдермальный пластырь)
Желательно, чтобы женщина начала прием таблеток Дровелис на следующий день после приема последней активной таблетки предыдущего КПК; в таких случаях прием препарата Дровелис не следует начинать позже следующего дня после привычного перерыва в приеме таблеток или приема неактивных таблеток предыдущего КПК. При переходе с вагинального кольца или трансдермального пластыря прием препарата Дровелис желательно начинать в день удаления предыдущего средства; в таких случаях прием препарата Дровелис следует начинать не позднее запланированной процедуры.
Переход с метода, который базируется на применении только прогестогена (таблетки, содержащие только прогестоген, инъекции, имплант) или внутриматочной системы с прогестагеном (ВМС).
Женщина может начать принимать препарат Дровелис в любой день после прекращения приема таблеток, содержащих только прогестоген (в случае импланта или ВМС — в день их удаления, в случае инъекции — вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата. После аборта в I триместре беременности
Прием препарата следует начать немедленно. В таком случае нет необходимости применять дополнительные средства контрацепции.
После родов или аборта во II триместре беременности
Женщинам необходимо рекомендовать начинать прием препарата с 21-28-го дня после родов или аборта во II триместре беременности. Если женщина позже начинает прием таблеток, следует рекомендовать дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой акт уже состоялся, то перед началом применения КГК следует исключить возможную беременность или женщине следует дождаться первой менструации.
В случае кормления грудью см. раздел Применение в период беременности или кормления грудью.
Что делать в случае пропуска приема таблетки
Белые таблетки плацебо из последнего ряда блистера можно не учитывать. Однако от них следует отказаться, чтобы избежать непреднамеренного удлинения фазы приема таблеток плацебо.
Информация, изложенная ниже, касается только пропуска приема розовых активных таблеток.
Если опоздание в приеме розовой активной таблетки не превышает 12 ч, контрацептивное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку надо принять сразу, как только это выяснилось. Следующую таблетку из этой упаковки следует принимать в обычное время.
Если опоздание с приемом забытой розовой активной таблетки превышает 12 ч, контрацептивная защита может уменьшиться. В случае пропуска приема таблетки необходимо руководствоваться двумя основными правилами:
1. Рекомендуемый интервал приема таблеток без гормонов составляет 4 дня, прием таблеток нельзя прекращать более чем на 4 дня.
2. Адекватное угнетение системы гипоталамус-гипофиз-яичники достигается непрерывным приемом таблеток в течение 7 дней.
В соответствии с этим в повседневной жизни следует руководствоваться такими рекомендациями:
1-7 дни приема препарата Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого она продолжает принимать таблетки в обычное время. Кроме того, в течение следующих 7 дней последовательного приема розовых таблеток следует использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. В случае если в предыдущие 7 дней произошел половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе время приема таблеток плацебо, тем выше риск наступления беременности.
8-17 дни приема препарата Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, как только вспомнит о пропуске, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого она продолжает принимать таблетки в обычное время. При условии, что женщина правильно принимала таблетки в течение 7 дней перед пропуском, нет необходимости применять дополнительные противозачаточные средства. В противном случае или при пропуске более одной таблетки рекомендуется использовать дополнительный метод контрацепции в течение 7 дней последовательного приема активных розовых таблеток.
18-24 дня приема препарата
Вероятность снижения контрацептивного эффекта значительна из-за близкого интервала приема таблеток плацебо. Однако, корректируя график приема таблеток, можно предотвратить снижение контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из нижеизложенных вариантов, то не возникнет необходимости применять дополнительные контрацептивные средства при условии правильного приема таблеток в течение 7 дней до пропуска. В противном случае рекомендуется придерживаться первого из предложенных вариантов и использовать дополнительные методы в течение следующих 7 дней последовательного приема активных розовых таблеток.
1. Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, как только женщина вспомнит о пропуске, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого таблетки следует принимать в обычное время, пока розовые таблетки с активным веществом не закончатся. Все 4 таблетки плацебо последнего ряда не принимаются. Женщина должна начать прием таблеток из следующей упаковки сразу после завершения приема розовых таблеток из предыдущей упаковки. Кровотечение отмены маловероятно, пока не закончится прием розовых активных таблеток из второй упаковки, но могут отмечаться незначительные кровянистые выделения или прорывные кровотечения в дни приема активных розовых таблеток.
2. Женщина может также прекратить прием активных розовых таблеток из текущей упаковки. В этом случае необходимо принимать по 1 таблетке плацебо последнего ряда в течение 4 дней, включая дни пропуска, затем начать прием таблеток из новой упаковки.
Если женщина пропустила прием таблеток и у нее отсутствует менструальноподобное кровотечение во время приема таблеток плацебо, следует рассмотреть вероятность беременности.
Рекомендации в случае нарушений со стороны ЖКТ В случае тяжелых нарушений со стороны ЖКТ (рвота, диарея) возможно неполное всасывание препарата; в таком случае следует применять дополнительные средства контрацепции. Если в течение 3-4 ч после приема таблетки произошла рвота, необходимо как можно скорее принять новую таблетку, заменяющую предыдущую. Новую розовую розовую активную таблетку, если возможно, необходимо принять в течение 12 ч после обычного времени приема. Если прошло более 12 ч, необходимо придерживаться правил приема препарата, указанных в подразделе Что делать в случае пропуска приема таблетки. Если женщина не хочет менять свою обычную схему приема препарата, ей необходимо принять дополнительную таблетку(и) из другой упаковки.
Как изменить время возникновения кровотечения «отмены» Если женщина хочет отсрочить день начала менструального кровотечения, она должна начать прием таблеток препарата Дровелис из следующей упаковки, пропустив прием таблеток плацебо. Продолжать прием препарата из следующей упаковки можно так долго, как желает женщина (вплоть до окончания активных розовых таблеток в упаковке). В этот период могут возникать прорывные кровотечения или мажущие выделения. После приема таблеток плацебо женщина должна возобновить регулярный прием препарата Дровелис.
Если женщина хочет перенести начало кровотечения на другой день недели, то следует сократить период приема таблеток плацебо на столько дней, на сколько она хочет. Чем короче этот интервал, тем выше риск отсутствия кровотечения отмены и появления прорывных кровотечений и мажущих выделений во время приема второй упаковки (также как и в случае переноса начала кровотечения).
Отдельные категории пациентов
Пациентки пожилого возраста. Препарат Дровелис не показан после наступления менопаузы.
Пациентки с нарушением функции почек. Препарат Дровелис целенаправленно не исследовали у пациентов с почечной недостаточностью. Препарат Дровелис противопоказан женщинам с тяжелой почечной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациентки с нарушениями функции печени. Клинических исследований препарата Дровелис с участием пациентов с печеночной недостаточностью не проводили. Препарат Дровелис противопоказан женщинам с тяжелыми заболеваниями печени, пока показатели функции печени не нормализуются (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способ применения. Перорально.
Дети. Препарат Дровелис показан для применения только после менархе. Безопасность и эффективность применения препарата Дровелис детям в возрасте до 16 лет не изучали. Данные отсутствуют.
Противопоказания
поскольку эпидемиологические данные по комбинированным гормональным контрацептивам (КГК), содержащим эстетрол, пока отсутствуют, считается, что противопоказания для КГК, содержащих этинилэстрадиол, являются применимыми для препарата Дровелис. КГК не следует применять при нижеуказанных состояниях. Если любое из состояний возникает впервые во время применения препарата Дровелис, прием препарата следует немедленно прекратить.
• Наличие или риск возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ):
– ВТЭ — имеющаяся ВТЭ, в частности вследствие терапии антикоагулянтами, или в анамнезе (например тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА));
– известная наследственная или приобретенная склонность к венозной тромбоэмболии, например резистентность к активированному протеину С (в том числе мутация фактора V Лейдена), дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S;
– обширное оперативное вмешательство с длительной иммобилизацией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ);
– высокий риск венозной тромбоэмболии в связи с наличием множественных факторов риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ).
– Наличие или риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЕ):
– АТЕ — наличие АТЕ в настоящее время, в анамнезе (например инфаркт миокарда) или продромальное состояние (например стенокардия);
– нарушение мозгового кровообращения - инсульт в настоящее время, в анамнезе или наличие продромального состояния (например транзиторная ишемическая атака (TIA));
– известная наследственная или приобретенная склонность к развитию артериальной тромбоэмболии, такая как гипергомоцистеинемия и наличие антифосфолипидных антител (антикардиолипиновые антитела, волчаночный антикоагулянт);
– мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе;
– высокий риск артериальной тромбоэмболии в связи с наличием многочисленных факторов риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) или из-за наличия одного из таких серьезных факторов риска:
– сахарный диабет с сосудистыми симптомами;
– тяжелая АГ;
– тяжелая дислипопротеинемия.
• Наличие теперь или в анамнезе тяжелого заболевания печени, если показатели функции печени не вернулись к норме.
• Тяжелая почечная недостаточность или острая почечная недостаточность.
• Наличие теперь или в анамнезе опухолей печени (доброкачественных или злокачественных).
• Известные или подозреваемые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочных желез), которые являются зависимыми от половых гормонов.
• Вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
• Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, приведенных в разделе СОСТАВ.
Побочные эффекты
Инфекционные и паразитарные заболевания. Грибковая инфекция. Вагинальная инфекция. Инфекции мочевыводящих путей. Мастит.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (в том числе кисты и полипы). Фиброаденома молочной железы.
Нарушения со стороны иммунной системы. Повышенная чувствительность.
Нарушения метаболизма и питания. Нарушение аппетита. Гиперкалиемия. Задержка жидкости.
Психические нарушения. Изменения настроения. Нарушение либидо. Депрессия. Тревожное расстройство. Бессонница. Эмоциональное расстройство. Стресс. Нервозность.
Нарушения со стороны нервной системы. Головная боль. Мигрень. Головокружение. Парестезии. Сонливость. Амнезия.
Нарушения со стороны органа зрения. Нарушение зрения. Размытость зрения. Сухость слизистой глаза.
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта. Головокружение. Сосудистые нарушения. Приливы. АГ. Венозный тромбоз. Тромбофлебит. Артериальная гипотензия. Варикозное расширение вен.
Нарушения со стороны ЖКТ. Боль в животе. Тошнота. Вздутие живота. Рвота. Диарея. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Колит. Нарушение моторики ЖКТ. Запор. Диспепсия. Метеоризм. Сухость во рту. Отек губ.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки. Акне. Алопеция. Гипергидроз. Заболевания кожи. Дерматит. Нарушение пигментации. Гирсутизм. Себорея. Зуд. Отек лица. Крапивница. Изменение цвета кожи.
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Боль в спине. Спазмы мышц. Дискомфорт в конечностях. Отек суставов. Боль в конечностях.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей. Спазм мочевого пузыря. Аномальный запах мочи.
Беременность, послеродовой период и перинатальные состояния. Внематочная беременность.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез. Боль в молочных железах. Метроррагия. Вагинальное кровотечение. Дисменорея. Меноррагия. Аномальное кровотечение отмены. Отек молочных желез отек молочных желез. Вульвовагинальное нарушение.Вагинальные выделения. Предменструальный синдром. Уплотнение молочных желез. Спазм матки. Маточное кровотечение. Менометрорагия. Диспареуния. Киста яичника. Нарушение лактации. Нарушения эндометрия. Дисфункциональные маточные кровотечения Боль в тазовой области. Нарушения со стороны сосков. Изменение цвета молочных желез. Коитальные кровотечения.
Общие нарушения и изменения в месте введения. Усталость. Отек. Боль в груди. Недомогание. Боль. Гипертермия.
Исследование. Колебания массы тела. Повышенный уровень печеночных ферментов. Нарушение уровня липидов. Повышение АД. Отклонение от нормы тестов на определение функции почек. Повышение содержания калия в крови. Повышение уровня глюкозы в крови. Снижение уровня гемоглобина. Снижение уровня сывороточного ферритина.Кровь в моче.
Особые указания
решение о назначении препарата Дровелис следует принимать с учетом индивидуальных факторов риска у женщины, имеющихся на момент назначения, в том числе факторов риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), а также риска ВТЭ, связанного с приемом препарата Дровелис, по сравнению с другими комбинированными гормональными контрацептивами (КГК) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Предупреждения
При наличии каких-либо состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Дровелис перед принятием решения о начале его приема.
В случае обострения или при первых проявлениях любых из указанных состояний или факторов риска женщинам рекомендуется обратиться к врачу и определить необходимость прекращения приема препарата Дровелис. Все приведенные ниже данные основаны на эпидемиологических данных, полученных при применении КГК, содержащих этинилэстрадиол. Дровелис содержит эстетрол. Поскольку пока отсутствуют эпидемиологические данные относительно КГК, содержащих эстетрол, предупреждения считаются применимыми к препарату Дровелис. В случае подозреваемой или подтвержденной АТЕ или ВТЭ следует прекратить применение КГК. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную негормональную адекватную контрацепцию из-за тератогенного влияния антикоагулянтов (кумарины).
Циркуляторные нарушения
Риск возникновения ВТЭ.
На фоне применения любого КГК повышается риск развития ВТЭ по сравнению с таковым при отсутствии применения. Применение препаратов, содержащих низкие дозы этинилэстрадиола (<50 мкг этинилэстрадиола) в сочетании с левоноргестрелом, норгестиматом или норэтистероном, ассоциируются с самым низким риском развития ВТЭ. Пока неизвестно, как риск при применении препарата Дровелис соотносится с этим сниженным риском. Решение о применении любого препарата, который не относится к группе препаратов с наименьшим риском развития ВТЭ, должно быть принято только после обсуждения с женщиной. Необходимо убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, связанный с применением КГК, степень влияния имеющихся у нее факторов риска на уровень этого риска и тот факт, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения препарата. По некоторым данным риск ВТЭ может возрастать при возобновлении применения КГК после перерыва продолжительностью 4 недели и более. У женщин, которые не применяют КГК и не являются беременными, частота возникновения ВТЭ составляет примерно 2 случая на 10 000 женщин в год. Однако у любой отдельно взятой женщины уровень риска может быть значительно выше в зависимости от имеющихся у нее основных факторов риска.
Эпидемиологические исследования у женщин, использующих низкие дозы (<50 мкг этинилэстрадиола) комбинированных гормональных контрацептивов, показали, что из 10 000 женщин примерно у 6–12 разовьется ВТЭ в течение 1-го года. Установлено, что из 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащие этинилэстрадиол и дроспиренон, у 9–12 женщин разовьется ВТЭ в течение 1-го года. Это сравнивается с показателем примерно 6 пациенток на 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащие левоноргестрел.
Пока неизвестно, как риск развития ВТЭ при приеме КГК, содержащей эстетрол и дроспиренон, сравнивается с риском при применении КГК с низкими дозами левоноргестрела. Количество случаев ВТЭ за год при применении низкодозовых КГК было меньше, чем обычно ожидается в течение беременности или в послеродовой период.
ВТЭ может приводить к летальному исходу в 1–2% случаев.
Чрезвычайно редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например артериях и венах печени, почек, сетчатки или мезентериальных сосудах, у женщин, применяющих КГК.
Симптомы ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА).
В случае возникновения нижеуказанных симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о том, что она принимает КГК.
Симптомы ТГВ могут включать:
- односторонний отек ноги и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;
- боль или повышенную чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;
- ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомы ТЕЛА могут включать:
- внезапную одышку невыясненной этиологии или учащенное дыхание;
- внезапное начало кашля, который может сопровождаться кровохарканьем;
- внезапная боль в грудной клетке;
- предобморочное состояние или головокружение;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно оценены как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).
Другие признаки окклюзии сосудов могут включать внезапную боль, отек и незначительное посинение конечности.
При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может быть нечеткость зрения, которая не сопровождается болевыми ощущениями и может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.
Риск развития ATE
Эпидемиологические исследования показали, что применение любых КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (например ТИА, инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут приводить к летальному исходу.
Факторы риска развития АТЕ
При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска. Препарат Дровелис противопоказан, если у женщины есть один серьезный или множественные факторы риска развития ATE, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития АТЕ. КГК не следует назначать, если соотношение польза/риск является неблагоприятным (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Симптомы ATE
В случае возникновения нижеуказанных симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.
Симптомами цереброваскулярного расстройства могут быть:
- внезапное онемение или слабость лица, рук или ног, особенно одностороннее;
- внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
- внезапная спутанность сознания, нарушение речи или понимания;
- внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза;
- внезапная сильная или длительная головная боль без определенной причины;
- потеря сознания или обморок с судорогами или без них.
Временность симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА).
Симптомами инфаркта миокарда (ИМ) могут быть:
- боль, дискомфорт, давление, тяжесть, ощущение сжатия или распирания в груди, руке или за грудиной;
- дискомфорт с иррадиацией в спину, челюсть, горло, руку, желудок;
- ощущение переполненности желудка, нарушение пищеварения или удушье;
- усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;
- чрезвычайная слабость, беспокойство или одышка;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Опухоли
Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КГК, содержащих этинилэстрадиол (>5 лет). Однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение и другие факторы, в частности инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Применение КГК в высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) снижает риск рака эндометрия и яичников. Остается подтвердить, могут ли эти данные касаться и КГК, содержащих эстетрол.
Метаанализ данных 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КГК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания применения КГК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, которые применяют сейчас или недавно применяли КГК, является незначительным относительно уровня общего риска рака молочной железы. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, выявленный у женщин, которые когда-либо принимали КГК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял КГК. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КГК, так и биологическим действием КГК или сочетанием обоих факторов.
В единичных случаях у женщин, применяющих КГК, содержащие этинилэстрадиол, наблюдались доброкачественные, а еще реже - злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли вызывали опасное для жизни внутрибрюшное кровотечение. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих КГК.
Гепатит С
Во время клинических исследований с участием пациентов, которые проходили курс лечения вирусного гепатита С (ВГС) с помощью лекарственных средств, содержащих омбітасвір/паритапревір/ ритонавир и дасабувір, с рибавирином или без него, было отмечено значительное повышение уровня АлАТ, что превышало верхнюю границу нормы в 5 раз. Кроме того, рост АлАТ наблюдали у пациентов, которые применяли глекапревір/пібрентасвір или софосбувір/велпатасвір/воксилапревір одновременно с лекарственными средствами, содержащими этинилэстрадиол, такими как КГК. У женщин, принимавших лекарственные средства, содержащие эстрогены, отличные от этинилэстрадиола, повышение АлАТ было подобным тем женщинам, которые не принимали эстрогенов; однако из-за ограниченного количества женщин, принимающих эти другие эстрогены, необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с комбинированной терапией лекарственными средствами омбітасвір/паритапревір/ритонавир и дасабувір с рибавирином или без него, а также при одновременном применении с глекапревіром/пібрентасвіром или софосбувіром/велпатасвіром/воксилапревіром. Смотрите также раздел ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Медицинское обследование/консультация.
Перед началом или возобновлением приема препарата Дровелис рекомендуется собрать полный медицинский анамнез (включая семейный анамнез) и исключить беременность. Следует измерить АД, провести объективное исследование, принимая во внимание противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Важно обратить внимание женщин на риск возникновения венозного и артериального тромбоза, включая риск, связанный с применением препарата Дровелис, по сравнению с риском при применении других КГК в отношении симптомов ВТЭ и АТЕ, а также на известные факторы риска и действия в случае подозрения на тромбоз.
Необходимо, чтобы пациентка внимательно прочитала инструкцию по медицинскому применению и придерживалась указанных в ней рекомендаций. Частота и характер осмотров должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.
Следует предупредить, что пероральные контрацептивы не защищают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и/или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и других заболеваний, передающихся половым путем.
Снижение эффективности Эффективность КГК может снижаться в случае пропуска приема таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ), расстройств желудочно-кишечного тракта во время применения розовых активных таблеток (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или одновременного приема других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Контроль цикла
При применении КГК могут наблюдаться нерегулярные кровотечения (кровянистые выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых месяцев применения препарата. Поэтому оценка нерегулярных кровотечений может иметь значение только после трех циклов адаптации. Нерегулярные кровотечения или кровомазання возникали у 14–20% женщин при применении препарата Дровелис. В большинстве из этих случаев наблюдалось кровомазання.
Если нерегулярные кровотечения продолжаются или случаются после нескольких нормальных циклов, нужно рассмотреть вопрос о негормональные причины и провести соответствующие диагностические мероприятия (в случае необходимости - кюретаж) для исключения злокачественных новообразований или беременности.
У некоторых женщин (6-8%) может не наступить кровотечение отмены во время приема таблеток плацебо. Если прием препарата Дровелис происходил согласно указаниям, описанным в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, беременность маловероятна. Однако, если прием препарата Дровелис происходил нерегулярно или если кровотечения отмены отсутствуют в течение двух циклов, перед продолжением применения необходимо исключить беременность.
Лабораторные исследования
Применение контрацептивных стероидов может влиять на результаты отдельных лабораторных анализов, включая биохимические показатели функции печени, щитовидной железы, функции надпочечников и почек; а также уровень (транспортных) белков плазмы крови, таких как кортикостероїдзв’язувальний глобулин (КЗГ) и фракции липидов/липопротеинов; показатели углеводного обмена и показатели свертываемости крови и фибринолиза. Изменения обычно происходят в пределах нормальных значений лабораторных показателей. Дроспиренон вызывает повышение активности ренина плазмы крови и альдостерона плазмы крови, обусловленное его слабой антиминералокортикоидной активностью.
Вспомогательные вещества
Это лекарственное средство содержит лактозу.
Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Препарат Дровелис не показан к применению в период беременности. В случае наступления беременности во время применения препарата Дровелис его прием необходимо прекратить немедленно. Существует ограниченное количество данных по применению препарата Дровелис беременными женщинами.
Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Учитывая опыт применения животным нельзя исключить вредное влияние гормонального действия активных веществ.
При возобновлении применения препарата Дровелис следует учитывать повышение риска развития ВТЭ в послеродовой период (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Период кормления грудью. Небольшие количества контрацептивных стероидов и/или их метаболитов могут проникать в грудное молоко во время применения КГК. Эти количества могут повлиять на ребенка.
КГК могут влиять на кормление грудью, поскольку под их влиянием может уменьшаться количество грудного молока, а также изменяться его состав. Поэтому применение КГК не следует рекомендовать до тех пор, пока женщина не прекратит полностью грудное вскармливание, а женщинам, желающим кормить грудью, следует предложить альтернативный метод контрацепции.
Фертильность. Препарат Дровелис показан для пероральной контрацепции. Информацию о восстановлении фертильности см. в разделе Фармакодинамика.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат Дровелис не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управления транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
примечание. Следует ознакомиться с информацией о лекарственном средстве, применяемом одновременно, для выявления потенциальных взаимодействий.
Фармакокинетические взаимодействия Влияние других лекарственных средств на препарат Дровелис. Взаимодействия возможны с лекарственными средствами, индуцирующими микросомальные ферменты. Это может привести к увеличению клиренса половых гормонов, что в свою очередь может вызвать прорывное кровотечение и/или потерю эффективности контрацептива.
Терапия
Индукция энзимов может быть установлена уже через несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов в целом измеряется через несколько недель. После отмены лечения индукция ферментов может длиться около 4 недель.
Краткосрочное лечение
Женщины, принимающие лекарственные средства, индуцирующие ферменты, должны временно использовать барьерный метод или другой метод контрацепции дополнительно к КГК. Барьерный метод следует применять в течение всего срока лечения соответствующим препаратом и еще в течение 28 дней после прекращения его применения. Если терапия начинается после применения последних розовых активных таблеток КГК из упаковки, белые таблетки плацебо не следует принимать, а прием таблеток из следующей упаковки КГК следует начать сразу после розовых таблеток из предыдущей упаковки.
Долгосрочное лечение
Женщинам при долгосрочной терапии действующими веществами, индуцирующими ферменты печени, рекомендуется другой соответствующий негормональный метод контрацепции.
Нижеуказанные взаимодействия были зафиксированы согласно опубликованным данным. Действующие вещества, увеличивающие клиренс КГК (индукция ферментов), например барбитураты, бозентан, карбамазепин, фенитоин, примидон, рифампицин; препараты, применяемые при ВИЧ-инфекции (например ритонавир, невирапин и эфавиренц), также, возможно, фелбамат, гризеофульвин, окскарбазепин, топирамат и препараты, в состав которых входит растительное лекарственное средство зверобой (Hypericum perforatum).
Вещества с непостоянным влиянием на клиренс КГК При одновременном применении с КГК большое количество комбинаций ингибиторов ВИЧ-протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, включая комбинации с ингибиторами вируса гепатита С (ВГС), могут повышать или снижать концентрации эстрогена или прогестинов в плазме крови. Совокупное влияние таких изменений может быть клинически значимым в некоторых случаях. Поэтому для выявления потенциальных взаимодействий и любых других рекомендаций следует ознакомиться с информацией по медицинскому применению лекарственного средства для лечения ВИЧ/ВГС, принимаемого одновременно. При наличии каких-либо сомнений женщинам дополнительно следует использовать барьерный метод контрацепции при терапии ингибиторами протеазы или ингибиторами ненуклеозидной обратной транскриптазы.
Действующие вещества, снижающие клиренс КГК (ингибиторы ферментов)
Клиническая значимость потенциального взаимодействия с ингибиторами ферментов остается неизвестной.
Одновременное применение сильных ингибиторов CYP 3A4 может повысить плазменные концентрации эстрогена или прогестина, или обоих компонентов. Возможное взаимодействие с дроспиреноном В исследовании многократных доз комбинации дроспиренон (3 мг/сут)/этинилэстрадиол (0,02 мг/сут) и сильного ингибитора CYP 3A4 кетоконазола в течение 10 дней увеличивался показатель AUC (0-24 ч) дроспиренона и этинилэстрадиола в 2,7 и 1,4 раза соответственно. Возможное взаимодействие с эстетролом Эстетрол преимущественно глюкуронизируется ферментом UGT2B7 (см. Фармакокинетика). Не наблюдалось клинически значимого взаимодействия эстетрола с сильным ингибитором UGT вальпроевой кислотой.
Влияние препарата Дровелис на другие лекарственные средства Пероральные контрацептивы могут влиять на метаболизм других препаратов. Учитывая это, могут изменяться концентрации действующих веществ в плазме крови и тканях — как повышаться (например, циклоспорин), так и снижаться (например, ламотриджин). На основании исследований взаимодействия — у женщин-добровольцев, которые применяли омепразол, симвастатин или мидазолам как субстраты-маркеры, установлено, что взаимодействие дроспиренона в дозе 3 мг с другими действующими веществами маловероятно. По результатам исследований взаимодействия in vivo установлено, что взаимодействие эстетрола, входящего в состав препарата Дровелис, с другими действующими веществами маловероятно.
Фармакодинамические взаимодействия
Одновременное применение с препаратами для лечения гепатита С, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и применяемыми с дасабувиром, с рибавирином или без него, может увеличить риск повышения уровня АлАТ у женщин, принимающих лекарственные средства, содержащие этинилэстрадиол, например КГК (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ). У женщин, принимавших лекарственные средства, содержащие эстрогены, отличные от этинилэстрадиола, повышение АЛТ было подобно тем женщинам, которые не принимали эстрогены; однако из-за ограниченного количества женщин, принимающих эти другие эстрогены, необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с комбинированной терапией лекарственными средствами омбітасвір/паритапревір/ритонавир и дасабувір с рибавирином или без него, а также при одновременном применении с глекапревіром/пібрентасвіром или софосбувіром/ велпатасвіром/ воксилапревіром (см. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).
У пациентов без почечной недостаточности одновременное применение дроспиренона и ингибиторов АПФ или НПВП не выявило значительного влияния на уровень калия в плазме крови. Однако одновременное применение препарата Дровелис с антагонистами альдостерона или калийсберегающими диуретиками не изучали. В этом случае следует проверить уровень калия в плазме крови во время первого цикла лечения. См. также раздел ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Передозировка
до сих пор нет никаких данных о передозировке препаратом Дровелис. На основании общих данных о применении комбинированных пероральных контрацептивов выделяют симптомы, которые могут наблюдаться в случае передозировки розовыми активными таблетками: тошнота, рвота и кровотечение отмены. Кровотечение отмены может возникнуть даже у девушек перед наступлением первой менструации, если они случайно приняли лекарственное средство. Никаких антидотов не существует, дальнейшее лечение должно быть симптоматическим.
Условия хранения
это лекарственное средство не требует специальных условий хранения.