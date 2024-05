фармакодинамика. Механизм действия . Дровелис содержит эстроген эстетрол и прогестаген дроспиренон. Эстетрол-это эстроген, который вырабатывается печенью плода человека только во время беременности. Эстетрол демонстрирует антигонадотропную активность, характеризующуюся дозозависимым снижением уровней сывороточного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Прогестаген дроспиренон проявляет прогестагенные, антигонадотропные, антиандрогенные и умеренные антиминералокортикоидные свойства и не имеет эстрогенной, глюкокортикоидной или антиглюкокортикоидной активности. Эти свойства фармакологически схожи со свойствами природного гормона прогестерона. Противозачаточный эффект препарата Дровелис основывается на взаимодействии различных факторов, важнейшим из которых является угнетение овуляции.

Клиническая эффективность и безопасность Во всем мире было проведено два клинических исследования, одно основное исследование в ЕС и России и поддерживающее исследование в США, с участием женщин в возрасте от 16 до 50 лет в течение 13 циклов в течение 1 года. В основном исследовании, которое проводилось в ЕС и России на основе 14759 циклов, без учета циклов со вспомогательной контрацепцией и циклов без половой активности, были установлены следующие индексы Перля у женщин в возрасте 18-35 лет:

контрацептивные неудачи: 0,26 (верхняя граница 95%, доверительный интервал 0,77);

контрацептивные неудачи + ошибки со стороны пациенток: 0,44 (верхний предел 95%, доверительный интервал 1,03).

Исследование в США выявило более высокие индексы Перля, чем было установлено в исследовании, которое проводилось в ЕС и России. Известно, что индексы Перля в исследованиях, проведенных в США, выше, чем указано в исследованиях, которые проводились в ЕС, но причина этого расхождения неизвестна.

В рандомизированном открытом исследовании у 97% женщин из группы применения препарата Дровелис восстановилась овуляция к концу следующего после лечения цикла.

Гистологию эндометрия после 13 циклов лечения исследовали в подгруппе (n = 108) в одном клиническом исследовании. Отклонений от нормы не выявлено.

Фармакокинетика. Эстетрол

Всасывание . Эстетрол быстро всасывается после приема. После применения препарата Дровелис средняя C max эстетрола в плазме крови составляет 17,9 нг/мл и достигается через 0,5-2 ч после однократного приема. Общая экспозиция эстетрола не изменяется при приеме пищи. C max эстетрола снижается примерно на 50% после приема пищи.

Распределение . Эстетрол не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Эстетрол умеренно связывается с белками плазмы крови человека (от 45,5 до 50,4%) и сывороточным альбумином человека (58,6%) и слабо связывается с альфа-гликопротеином человека (11,2%). Эстетрол равномерно распределяется между эритроцитами и плазмой крови.

Исследования in vitro показали, что эстетрол является субстратом для транспортеров Р-гликопротеина (P-gp) и белка резистентности рака молочной железы (BCRP). Однако маловероятно, что одновременное применение препаратов, которые влияют на активность P-gp и BCRP, приведет к клинически значимому лекарственному взаимодействию с эстетролом.

Биотрансформация . После перорального приема эстетрол подвергается интенсивному метаболизму фазы 2 с образованием глюкуронидных и сульфатных конъюгатов. Два основных метаболита - эстетрол-3-глюкуронид и эстетрол-16-глюкуронид — имеют незначительную эстрогенную активность. Доминирующей изоформой УДФ-глюкуронилтрансферазы (UGT) является UGT2B7, участвующий в биотрансформации эстетрола в прямой глюкуронид. Эстетрол подвергается сульфатации, в основном с помощью специфической эстрогенсульфотрансферазы (SULT1E1).

Выведение . Терминальный T ½ эстетрола составлял приблизительно 24 ч в условиях равновесного состояния.

После однократного приема 15 мг перорального раствора [14C]-эстететрола примерно 69% общей радиоактивности было обнаружено в моче и 21,9% в кале.

Линейность/нелинейность . При введении препарата Дровелис в 1–5-кратной дозе уровни эстетрола в плазме не демонстрируют каких-либо существенных отклонений от пропорциональной дозы после однократного введения, а также в равновесном состоянии.

Равновесное состояние . Равновесное состояние достигается через 5 дней. C max эстетрола составляет примерно 17,9 нг/мл и достигается через 0,5-2 ч после приема дозы. Средняя концентрация в плазме крови составляет 2,46 нг/мл. Накопление очень ограничено: AUC в равновесном состоянии на 60% больше, чем после однократной дозы.

Дроспиренон Всасывание . Дроспиренон быстро и почти полностью всасывается. После приема препарата Дровелис C max составляет примерно 48,7 нг/мл и достигается примерно через 1–3 ч после многократного приема. Биодоступность составляет от 76 до 85%. Общая экспозиция дроспиренона не зависит от приема пищи до/после приема таблеток Дровелис. Распределение. Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином и не связывается с ГЗСГ или кортикостероидсвязывающим глобулином (КЗГ). Лишь 3-5% общей концентрации активного вещества в плазме крови представлено в виде свободного стероида. Средний кажущийся объем распределения дроспиренона составляет 3,7 ± 1,2 л/кг.

Биотрансформация . После перорального приема дроспиренон интенсивно метаболизируется. Основными метаболитами в плазме крови является кислотная форма дроспиренона, образующаяся при раскрытии лактонового кольца, и 4,5-дигидродроспиренона-3-сульфат, образующийся в результате восстановления и последующей сульфатации. Дроспиренон также подвергается окислительному метаболизму, который катализируется цитохромом CYP 3A4.

Выведение . После перорального приема препарата Дровелис уровень дроспиренона в плазме крови снижается с конечным Т ½ приблизительно 34 ч. Скорость метаболического клиренса дроспиренона в плазме крови составляет 1,5 ± 0,2 мл/мин/кг. Дроспиренон в неизмененном виде выводится только в следовых количествах. Метаболиты дроспиренона выводятся с калом и мочой в соотношении выведения примерно от 1,2 до 1,4. Т ½ выведения метаболита с мочой и калом составляет примерно 40 ч.

Линейность/нелинейность . При введении в дозе 3–15 мг уровни дроспиренона в плазме крови не демонстрируют каких-либо существенных отклонений от пропорциональной дозы после однократного введения, а также в равновесном состоянии. Равновесное состояние достигается через 10 дней. C max дроспиренона составляет примерно 48,7 нг/мл и достигается примерно через 1-3 ч после приема дозы. Средняя концентрация в равновесном состоянии в течение 24-часового периода дозирования составляет примерно 22 нг/мл. Накопление очень ограничено, при этом суточная AUC в равновесном состоянии на 80% выше, чем после однократной дозы.

Особые группы пациентов

Нарушение функции почек . Исследований влияния заболевания почек на фармакокинетику эстетрола не проводили. В исследовании, проведенном с применением только дроспиренона в дозе 3 мг, вводили перорально в течение 14 дней, стабильные уровни дроспиренона в плазме крови у женщин с легкой почечной недостаточностью (клиренс креатинина (CLcr) 50–80 мл/мин) были сопоставимы с таковыми у женщин с нормальной функцией почек. Уровни дроспиренона в плазме крови были в среднем на 37% выше у женщин с умеренной почечной недостаточностью (CLcr 30–50 мл/мин) по сравнению с таковыми у женщин с нормальной функцией почек.

Нарушение функции печени . Исследований влияния заболевания печени на фармакокинетику эстетрола не проводили. В исследовании с применением однократной дозы пероральный клиренс дроспиренона (CL/F) уменьшился примерно на 50% у добровольцев с умеренной печеночной недостаточностью по сравнению с добровольцами с нормальной функцией печени.

Педиатрическая популяция . Фармакокинетика эстетрола и дроспиренона у детей после менархе (в возрасте до 16 лет) после приема препарата Дровелис не исследовалась.

Другие особые группы населения Этнические группы . Клинически значимых различий в фармакокинетике эстетрола или дроспиренона между женщинами японской национальности и представительницами европеоидной расы после однократного приема препарата Дровелис не наблюдали.