Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics) Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics) (568177) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 51,10 грн Без рецепта 1 шт от 51,10 грн 1 шт от 51,10 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Натурпро Вес 9 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами