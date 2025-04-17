Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,05
Экономия при брони: -4,46 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,05
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Экономия при брони: -3,86 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,30
Экономия при брони: -2,71 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,30
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,55
Экономия при брони: -2,96 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,55
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Экономия при брони: -4,17 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Экономия при брони: -4,07 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,48
Экономия при брони: -2,89 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,48
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,42
Экономия при брони: -2,83 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,42
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,19
Экономия при брони: -2,60 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,83
Экономия при брони: -4,24 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,83
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,35
Экономия при брони: -3,66 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,30
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
62,65
Экономия при брони: -2,95 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,68
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,06
Экономия при брони: -4,47 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,06
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,29
Экономия при брони: -4,70 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,29
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,05
Экономия при брони: -3,46 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,05
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Экономия при брони: -3,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,34
Экономия при брони: -2,75 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,34
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
123.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,83
Экономия при брони: -4,24 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,83
Экономия при брони: -4,24 грн