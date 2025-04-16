Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,35
Экономия при брони: -2,76 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,35
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,73
Экономия при брони: -4,14 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,73
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Экономия при брони: -3,69 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,06
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,60
Экономия при брони: -4,01 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,60
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,18
Экономия при брони: -2,59 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,18
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,29
Экономия при брони: -2,70 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,29
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,94
Экономия при брони: -3,35 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,94
Экономия при брони: -3,35 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Никополь, просп. Трубников, 7-А
83.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,07
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
84.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,03
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
105.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
61,82
Экономия при брони: -2,12 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
105.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,05
Экономия при брони: -4,46 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,05
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
106.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,14
Экономия при брони: -3,55 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,14
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
107.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,23
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Соборная, 18-А
114.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,28
Экономия при брони: -2,69 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,28
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
116.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,08
Экономия при брони: -2,39 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,01
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,97
Экономия при брони: -2,38 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,97
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,19
Экономия при брони: -3,60 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,19
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
129.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн