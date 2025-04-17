Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,81
Экономия при брони: -3,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,81
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,86
Экономия при брони: -3,27 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,86
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,24
Экономия при брони: -3,65 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,24
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,76
Экономия при брони: -4,06 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,84
Экономия при брони: -4,25 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Экономия при брони: -2,32 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,67
Экономия при брони: -3,97 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,75
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
114.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,39
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
114.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,23
Экономия при брони: -3,53 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,29
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
115.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,23
Экономия при брони: -2,64 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,23
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, ул. Киевская, 89
115.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,67
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,33
Экономия при брони: -3,74 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,33
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,27
Экономия при брони: -4,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,27
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
139.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
149.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,31
Экономия при брони: -2,62 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,25
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,22
Экономия при брони: -3,63 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,22
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
167.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,58
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
178.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Экономия при брони: -2,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
185.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,57
Экономия при брони: -2,98 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,57
Экономия при брони: -2,98 грн