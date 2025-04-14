Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,48
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,38
Экономия при брони: -3,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,38
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,62
Экономия при брони: -4,03 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,62
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,92
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,21
Экономия при брони: -2,62 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,21
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
62,11
Экономия при брони: -2,41 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,11
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Экономия при брони: -2,32 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
14.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,59
Экономия при брони: -3,00 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,59
Экономия при брони: -3,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Очаков, ул. Спасская, 18-А
67.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,42
Экономия при брони: -3,83 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,42
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,17
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,53
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,05
Экономия при брони: -3,46 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,05
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
110.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,43
Экономия при брони: -2,84 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,43
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,79
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
112.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Экономия при брони: -3,07 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
112.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Экономия при брони: -3,69 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
112.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,27
Экономия при брони: -2,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,27
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
114.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,22
Экономия при брони: -2,63 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,22
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
114.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Экономия при брони: -4,39 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Экономия при брони: -4,39 грн