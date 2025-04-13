Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
61,98
Экономия при брони: -2,28 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,98
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,97
Экономия при брони: -3,38 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,97
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Экономия при брони: -2,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,78
Экономия при брони: -4,19 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,78
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,84
Экономия при брони: -4,25 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,84
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,18
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,99
Экономия при брони: -2,40 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,99
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,49
Экономия при брони: -2,90 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,49
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
5.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,59
Экономия при брони: -4,00 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,59
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,20
Экономия при брони: -2,61 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,20
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,70
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Экономия при брони: -2,45 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,15
Экономия при брони: -4,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,15
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,68
Экономия при брони: -3,09 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,68
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,91
Экономия при брони: -4,32 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,91
Экономия при брони: -4,32 грн