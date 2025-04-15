Бальзам для губ Элен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Экономия при брони: -4,17 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,62
Экономия при брони: -4,03 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,62
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,25
Экономия при брони: -3,66 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,25
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
61,97
Экономия при брони: -2,27 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,97
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,15
Экономия при брони: -4,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,15
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Экономия при брони: -3,98 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,27
Экономия при брони: -2,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,27
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,08
Экономия при брони: -2,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,08
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,93
Экономия при брони: -4,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,93
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,17
Экономия при брони: -3,58 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,17
Экономия при брони: -3,58 грн
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Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 87
112.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,87
Экономия при брони: -4,17 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,96
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Экономия при брони: -2,45 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 47-А
135.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,91
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
138.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,21
Экономия при брони: -4,62 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,21
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
140.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,47
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
160.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,53
Экономия при брони: -3,94 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,53
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
161.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,41
Экономия при брони: -3,72 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,41
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,33
Экономия при брони: -4,64 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,30
Экономия при брони: -4,71 грн