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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)

Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл с ингалятором ЮМЕРОКС® ингал №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 305,00 грн
в 15 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
ИНФУЗИЯ ЧП
Форма выпуска
Раствор для ингаляций
Условия продажи
Без рецепта
Объем
2 мл
Международное название