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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
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от
305,00
грн
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Характеристики
Производитель
ИНФУЗИЯ ЧП
Форма выпуска
Раствор для ингаляций
Условия продажи
Без рецепта
Объем
2 мл
Международное название
METOXYFLURANUM (МЕТОКСИФЛУРАН)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
305,00
грн
в 15 аптеках других городов
Найти в аптеках
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