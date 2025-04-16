Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
690,18
Экономия при брони: -36,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
683,02
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
691,43
Экономия при брони: -37,71 грн
В городах рядом
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Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
49.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
124.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
626,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
346.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Экономия при брони: -110,41 грн
М.т.к.
Винница, ул. Пирогова, 46
391.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
428.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Фармсвит здоровья
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
437.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31
510.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП