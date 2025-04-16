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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Николаев
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Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
692,81
Экономия при брони:
-39,09 грн
653,72
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
694,58
Экономия при брони:
-40,86 грн
653,72
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
694,51
Экономия при брони:
-40,79 грн
653,72
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
175.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
496,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
192.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
305,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
626,00
Экономия при брони:
-69,00 грн
557,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
424.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Экономия при брони:
-110,41 грн
367,90
грн
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М.т.к.
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Пирогова, 46
365.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31
447.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
511.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 16:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
538.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
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