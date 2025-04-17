Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
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Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
265.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Экономия при брони: -110,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
285.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
378.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
384.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
692,81
Экономия при брони: -39,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
386.1 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
694,58
Экономия при брони: -40,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
389.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
694,51
Экономия при брони: -40,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
389.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
389.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
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