Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
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Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Экономия при брони: -110,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
339.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
384.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
415.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
421.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
425.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
682,89
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
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Экономия при брони: -36,39 грн
Аптека низких цен
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
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