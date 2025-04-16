Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
626,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
132.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
690,18
Экономия при брони: -36,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
136.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
683,02
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
136.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
151.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
691,43
Экономия при брони: -37,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
229.1 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
421.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Экономия при брони: -110,41 грн
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
483.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
493.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
517.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31
641.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП