фармакодинамика. Метоксифлуран представляет собой 2,2-дихлор-1,1-дифтор-1-метоксиэтан.

Пары метоксифлурана обеспечивают обезболивание при вдыхании в низких концентрациях. После применения метоксифлурана может возникнуть сонливость. При применении метоксифлурана сердечный ритм обычно регулярный. После применения метоксифлурана чувствительность миокарда к адреналину увеличивается только минимально. На поверхностном уровне анестезии возможно некоторое понижение АД. Это может сопровождаться брадикардией. Наблюдаемая артериальная гипотензия сопровождается снижением сократительной силы миокарда и уменьшением сердечного выброса.

Фармакокинетика. Распределение. Метоксифлуран в значительной степени подвергается метаболизму в сравнении с другими галогенированными метиловыми эфирами, и имеет большую склонность к диффузии в жировые ткани. Следовательно, метоксифлуран медленно высвобождается из этого депо и становится доступным для биотрансформации в течение многих дней.

Метаболизм. В организме человека происходит биотрансформация метоксифлурана. Примерно 50-70% поглощенной дозы метаболизируется до свободного фтора, щавелевой кислоты, дифторметоксиуксусной кислоты и дихлоруксусной кислоты. Как свободный фтор, так и щавелевая кислота могут вызвать повреждение почек в больших дозах, однако дозозависимая нефротоксичность, которая наблюдается при применении клинических доз, очевидно, связана с комбинацией свободного фторида и дихлоруксусной кислоты.

Выведение. Приблизительно 20% поглощенного метоксифлурана выводится с выдыхаемым воздухом, тогда как на мочевую экскрецию органического фтора, фторида и щавелевой кислоты приходится примерно 30% выведения поглощенного метоксифлурана. Результаты исследований указывают на то, что более высокие пиковые уровни фтора в крови достигаются быстрее у людей с ожирением, а также у пациентов пожилого возраста.