МЕТОКСИФЛУРАН (METOXYFLURANUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Метоксифлуран представляет собой 2,2-дихлор-1,1-дифтор-1-метоксиэтан.
Пары метоксифлурана обеспечивают обезболивание при вдыхании в низких концентрациях. После применения метоксифлурана может возникнуть сонливость. При применении метоксифлурана сердечный ритм обычно регулярный. После применения метоксифлурана чувствительность миокарда к адреналину увеличивается только минимально. На поверхностном уровне анестезии возможно некоторое понижение АД. Это может сопровождаться брадикардией. Наблюдаемая артериальная гипотензия сопровождается снижением сократительной силы миокарда и уменьшением сердечного выброса.
Фармакокинетика. Распределение. Метоксифлуран в значительной степени подвергается метаболизму в сравнении с другими галогенированными метиловыми эфирами, и имеет большую склонность к диффузии в жировые ткани. Следовательно, метоксифлуран медленно высвобождается из этого депо и становится доступным для биотрансформации в течение многих дней.
Метаболизм. В организме человека происходит биотрансформация метоксифлурана. Примерно 50-70% поглощенной дозы метаболизируется до свободного фтора, щавелевой кислоты, дифторметоксиуксусной кислоты и дихлоруксусной кислоты. Как свободный фтор, так и щавелевая кислота могут вызвать повреждение почек в больших дозах, однако дозозависимая нефротоксичность, которая наблюдается при применении клинических доз, очевидно, связана с комбинацией свободного фторида и дихлоруксусной кислоты.
Выведение. Приблизительно 20% поглощенного метоксифлурана выводится с выдыхаемым воздухом, тогда как на мочевую экскрецию органического фтора, фторида и щавелевой кислоты приходится примерно 30% выведения поглощенного метоксифлурана. Результаты исследований указывают на то, что более высокие пиковые уровни фтора в крови достигаются быстрее у людей с ожирением, а также у пациентов пожилого возраста.
— неотложное купирование боли у гемодинамически стабильных пациентов с травмой и сопутствующей болью, которые находятся в сознании, путем самостоятельного применения под наблюдением прошедшего обучение персонала.
— купирование боли у пациентов в сознании, которые находятся под наблюдением и нуждаются в обезболивании во время хирургических процедур, таких как смена повязок.
для обеспечения максимальной безопасности следует применять наиболее низкую эффективную дозу метоксифлурана для обезболивания, особенно у детей и пожилых людей.
Общая недельная доза не должна превышать 15 мл.
Не рекомендуется применять средство в течение нескольких дней.
Необходимо тщательно контролировать совокупную дозу, полученную пациентами, получающими прерывистые дозы метоксифлурана при проведении болезненных процедур (таких как перевязка ран), чтобы убедиться, что рекомендуемая доза метоксифлурана не превышена.
применение в качестве анестетика; нарушение функции почек, в частности снижение скорости гломерулярной фильтрации, количества выделяемой мочи и снижение почечного кровотока; почечная недостаточность; гиперчувствительность к фторированным анестетикам; сердечно-сосудистая нестабильность; угнетение дыхания; травма головы или потеря сознания; возможные нежелательные реакции в анамнезе пациента или его родственников; пациенты с известной злокачественной гипертермией или генетической предрасположенностью к ней.
нежелательные явления, возникшие при лечении >1% популяции.
Со стороны ЖКТ: сухость во рту, тошнота, зубная боль, рвота.
Общие расстройства и реакции в месте применения: гриппоподобное заболевание, опьянение, инфекции и инвазии, грипп, назофарингит, вирусная инфекция.
Травмы, отравления и осложнения процедур: падение, растяжение связок.
Лабораторные и инструментальные данные: повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЛДГ в крови.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в спине.
Со стороны нервной системы: амнезия, головокружение, дизартрия, головная боль, мигрень, сонливость.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: дисменорея.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, боль в ротоглотке.
Со стороны кожи и подкожной ткани: сыпь.
Со стороны сосудов: артериальная гипотензия.
Поступали единичные сообщения о дисфункции печени, желтухе и летальном некрозе печени, связанном с применением метоксифлурана.
нельзя превышать общую максимальную дозу.
После применения метоксифлурана пациенты должны находиться под наблюдением для выявления таких симптомов, как сонливость, бледность и расслабление мышц.
Ввиду возможного снижения АД или ЧСС следует соблюдать осторожность при применении у пациентов пожилого возраста.
Пациенты с сахарным диабетом, имеющие нарушение функции почек или полиурию, страдающие ожирением или не достигшие оптимального контроля своего состояния, подвергаются повышенному риску развития нефропатии.
Не рекомендуется назначать метоксифлуран пациентам, у которых есть признаки поражения печени, особенно после предварительной анестезии метоксифлураном или галотаном.
В результате воздействия высвобожденного фтора на дистальные канальцы метоксифлуран приводит к нарушению функции почек дозозависимым способом и может вызвать почечную недостаточность (с полиурией или олигурией), главным признаком которой является оксалурия.
Нефротоксичность метоксифлурана выше, чем других галогенированных анестетиков, вследствие более медленного метаболизма в течение нескольких дней, что приводит к длительному образованию ионов фтора и биотрансформации до других потенциально нефротоксических веществ. Поэтому следует назначать наиболее низкую эффективную дозу метоксифлурана, особенно пациентам пожилого возраста или пациентам с ожирением.
Данные по применению метоксифлурана с помощью ингалятора ограничены. Детям следует назначать минимальную эффективную дозу для обезболивания.
одновременное применение тетрациклина и метоксифлурана для анестезии обуславливает смертельное токсическое воздействие на почки. Существует вероятность того, что метоксифлуран может усиливать нежелательное токсическое воздействие других препаратов на почки, включая определенные антибиотики с известным нефротоксическим потенциалом, такие как гентамицин, канамицин, колистин, полимиксин B, цефалоридин и амфотерицин B. Дозу для последующего применения наркотических средств можно снизить.
Сопутствующее применение метоксифлурана с препаратами, оказывающими угнетающее влияние на ЦНС, такими как опиоиды, может вызвать аддитивные депрессивные эффекты. Если опиоиды назначают одновременно с метоксифлураном, следует внимательно наблюдать за состоянием пациента, что является стандартной клинической практикой при применении опиоидов.
Индукторы ферментов (такие как барбитураты, алкоголь, изониазид, фенобарбитал или рифампицин), ускоряющие метаболизм метоксифлурана, могут повысить его потенциальную токсичность, поэтому следует избегать их сопутствующего применения.
При применении метоксифлурана следует с осторожностью вводить в/в эпинефрин или норэпинефрин.
Возможное взаимодействие с блокаторами β-адренорецепторов ассоциируется с повышенным риском развития артериальной гипотензии.
при избыточном выделении мочи после передозировки следует немедленно скорректировать потерю жидкости и электролитов.