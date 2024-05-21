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Аргитат (Argitat) (563919) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аргитат (Argitat)
Цена в городе Киев
от 364,26 грн
Без рецепта
1 шт от 364,26 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Объем
100 мл
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы

Аргитат инструкция по применению

Характеристика

источник L-аргинина; способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой системы, состояния сосудов и уменьшению вязкости крови; повышает умственную работоспособность; обладает антиоксидантным и детоксикационным свойствами.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 10-15 мл 2 раза в сутки, после приема пищи. Продолжительность курса употребления — 14-21 день. По рекомендации врача суточное количество и срок употребления может быть изменено. Не превышать рекомендованное суточное количество. Не является лекарственным средством. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

повышенная чувствительность к отдельным компонентам, период беременности и кормления грудью, дети до 12 лет.

Условия хранения

хранить в упаковке производителя при температуре от 5–25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Срок годности — 24 мес с даты производства.
После открытия флакон нужно хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.

Аргитат
Аргитат жидкость флакон 100 мл, №1
от 364,26 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
Аргитат
Аргитат жидкость флакон 100 мл, №1
от 364,26 грн
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