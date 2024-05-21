взрослым по 10-15 мл 2 раза в сутки, после приема пищи. Продолжительность курса употребления — 14-21 день. По рекомендации врача суточное количество и срок употребления может быть изменено. Не превышать рекомендованное суточное количество. Не является лекарственным средством. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.