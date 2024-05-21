Аргитат (Argitat) (563919) - инструкция по применению Диетические добавки
Аргитат инструкция по применению
Характеристика
источник L-аргинина; способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой системы, состояния сосудов и уменьшению вязкости крови; повышает умственную работоспособность; обладает антиоксидантным и детоксикационным свойствами.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 10-15 мл 2 раза в сутки, после приема пищи. Продолжительность курса употребления — 14-21 день. По рекомендации врача суточное количество и срок употребления может быть изменено. Не превышать рекомендованное суточное количество. Не является лекарственным средством. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к отдельным компонентам, период беременности и кормления грудью, дети до 12 лет.
Условия хранения
хранить в упаковке производителя при температуре от 5–25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Срок годности — 24 мес с даты производства.
После открытия флакон нужно хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.