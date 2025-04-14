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Аргитат (Argitat)
Аргитат (Argitat)
Харьков
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Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
355,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони:
-66,60 грн
457,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони:
-44,40 грн
480,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
129.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
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