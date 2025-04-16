Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони: -108,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
72.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони: -108,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
74.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
160.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
160.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
169.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
171.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
171.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
171.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
171.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
171.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
176.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
176.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
178.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн