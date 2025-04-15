Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони: -108,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони: -108,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
67.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
94.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
94.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
102.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
107.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
107.9 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
109.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
111.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
111.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
114.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
114.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
114.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
115.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн