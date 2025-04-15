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Аргитат (Argitat)
Аргитат (Argitat)
Львов
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Закроется в 20:00
Берегово, пл. Кошута, 3
207.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони:
-161,40 грн
363,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
474.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони:
-83,42 грн
336,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
474.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони:
-135,86 грн
336,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
475.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони:
-135,86 грн
336,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
495.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
495.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
495.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
495.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
495.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
508.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
508.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Калинополь, ул. Соборная, 47
512.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
515.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
515.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
523.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
523.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
535.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
535.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 117
538.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
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