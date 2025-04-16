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Аргитат (Argitat)
Аргитат (Argitat)
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
109.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,81
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
109.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,81
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Слободянюка Руслана, 130-А
109.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони:
-96,82 грн
322,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Слободянюка Руслана, 132-В
109.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони:
-201,70 грн
322,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
122.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,85
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.7 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.8 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
124.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
124.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
124.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
124.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
124.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
124.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 20:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
124.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони:
-108,96 грн
363,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
124.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 20:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
283,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
128.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
128.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
128.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 17.04 после 17:00
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