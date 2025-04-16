Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони: -56,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Экономия при брони: -149,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
174.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Слободянюка Руслана, 130-А
177.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Экономия при брони: -96,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Слободянюка Руслана, 132-В
177.5 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони: -201,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
234.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
234.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 12
235.0 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 7
235.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 47
236.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
237.1 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Соборная, 20
237.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Тальное, ул. Соборная, 24
237.2 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
237.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Багачево, ул. Юбилейная, 2
241.3 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
241.4 км
Аргитат жидкость флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн