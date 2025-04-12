Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Но-Шпа ® раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
действующее вещество: drotaverinе;
1 мл раствора содержит дротаверина гидрохлорида 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит, этанол 96%, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтовато-зеленого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Код ATС А03А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дротаверин — производная изохинолина, оказывающая спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), что приводит к увеличению концентрации цАМФ и, благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK), приводит к расслаблению гладкой мышцы.
In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения болезней, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, которое не оказывает значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и не оказывает сильного терапевтического действия.
Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации. Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что в отличие от папаверина после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Дротаверин быстро всасывается как после перорального применения, так и после парентерального введения.
Распределение
Он имеет высокую степень связывания с альбуминами плазмы крови (95–98%), с альфа- и бета-глобулинами. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 45–60 мин после перорального приема.
Биотрансформация
После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровоток в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.
Выведение
Полупериод биологического существования составляет 8 — 10 часов. Через 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.
Показания
Спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит.
Спазмы гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря.
Как вспомогательное лечение (когда применение препарата в виде таблеток невозможно):
- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите;
- при гинекологических заболеваниях: дисменореи.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к компонентам препарата (особенно к метабисульфиту натрия). Повышенная чувствительность к дисульфиту натрия. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Способ применения и дозы
Дозирование
Взрослые
Рекомендуемая суточная доза составляет 40–240 мг (за 1–3 отдельных введения) внутримышечно.
При острых коликах у взрослых больных с камнями в мочевых или желчных путях — 40 — 80 мг внутривенно.
Способ введения
Препарат вводится внутримышечно и внутривенно.
Дети
Клинических исследований применение препарата детям не проводилось.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые наблюдались во время клинических исследований и, возможно, были вызваны дротаверином, распределены по системам органов и частоте возникновения: очень распространенные (>1/10), распространенные (>1/100, <1/10), нераспространенные (> 1/1 000, < 1/100), единичные (> 1/10000, < 1/1000), крайне единичные (< 1/10000), частота возникновения неизвестна (не может быть рассчитана по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы
Единичные: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к метабисульфиту.
Частота неизвестна: были сообщения о случаях анафилактического шока с летальным и нелетальным исходом при применении инъекционной формы.
Препарат содержит метабисульфит, который может вызвать реакции аллергического типа, включая симптомы анафилактического шока и бронхоспазм у чувствительных пациентов, особенно тех, кто имеет в анамнезе астму или аллергию.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Единичные: учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы
Единичные: головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Единичные: тошнота, запор, рвота.
Общие нарушения и реакции в месте введения: местные реакции в месте инъекции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
№25 (5x5): по 2 мл в ампуле, по 5 ампул, размещенных в поддоне, по 5 поддонов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд., предприятие №3 (Предприятие в Чаниквельде).
Заявитель
ООО «Опелла Хелскеа Украина», Украина.