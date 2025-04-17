Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
517,06
Экономия при брони: -44,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
513,52
Экономия при брони: -37,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
434,98
Экономия при брони: -6,25 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,94
Экономия при брони: -49,33 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
514,25
Экономия при брони: -38,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
177,95
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
513,35
Экономия при брони: -33,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
504,84
Экономия при брони: -49,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,30
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
496,25
Экономия при брони: -31,16 грн