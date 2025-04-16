Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,40
Экономия при брони: -41,19 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
491,39
Экономия при брони: -58,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
518,68
Экономия при брони: -25,56 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,55
Экономия при брони: -41,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
508,46
Экономия при брони: -31,28 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
507,54
Экономия при брони: -30,36 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
412,46
Экономия при брони: -30,71 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
514,19
Экономия при брони: -36,88 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
508,60
Экономия при брони: -49,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
491,60 грн