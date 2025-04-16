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Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)

Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,30
Экономия при брони: -7,60 грн
486,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,40
Экономия при брони: -41,19 грн
480,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
480,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
491,39
Экономия при брони: -58,89 грн
432,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
518,68
Экономия при брони: -25,56 грн
493,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
453,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,55
Экономия при брони: -41,32 грн
480,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
508,46
Экономия при брони: -31,28 грн
477,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
471,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
507,54
Экономия при брони: -30,36 грн
477,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
467,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
408,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
412,46
Экономия при брони: -30,71 грн
381,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
447,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
453,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
514,19
Экономия при брони: -36,88 грн
477,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
292,02 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
415,01 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
508,60
Экономия при брони: -49,14 грн
459,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
491,60 грн
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