Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
237,28
Экономия при брони: -30,88 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
386,35
Экономия при брони: -73,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
485,24
Экономия при брони: -50,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
513,40
Экономия при брони: -22,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
517,25
Экономия при брони: -33,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
415,21
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,34
Экономия при брони: -59,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,07
Экономия при брони: -59,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
158,18
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
503,95
Экономия при брони: -16,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
217,49
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
519,52
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
500,01
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
424,91
Экономия при брони: -31,86 грн