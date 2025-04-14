Но-Шпа® раствор для инъекций (No-Spa® solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
526,93
Экономия при брони: -34,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
526,42
Экономия при брони: -33,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
525,82
Экономия при брони: -33,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
452,27
Экономия при брони: -3,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
164,95
Экономия при брони: -10,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
207,54
Экономия при брони: -12,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
494,30
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
499,73
Экономия при брони: -18,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
520,91
Экономия при брони: -28,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
487,70
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
513,11
Экономия при брони: -29,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
521,50
Экономия при брони: -37,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
498,47
Экономия при брони: -25,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Но-Шпа® раствор для инъекций 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Украина